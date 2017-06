Interview/Un tour du monde avec un tandem trike Ã©lectrique alimentÃ© en Ã©nergie solaire

Robin Serre-Ardill et sa compagne se lance dans un tour du monde avec un tandem trike électrique alimenté en énergie solaire. Un sacré pari ! Interview.

Pourquoi avoir choisi ce moyen de transport ?

C’est un moyen de transport très particulier car il a été conçu pour être le support de notre projet et répondre aux attentes de celui-ci. La première est de nous permettre une autonomie énergétique et plus encore : être à énergie positive afin de réutiliser l’énergie supplémentaire générée de manière renouvelable pour proposer des animations, par exemple en proposant des ciné-débats en plein air grâce à l’énergie solaire stockée dans nos batteries. Le choix du vélo quant à lui nous permet de voyager à un rythme plus humain en accord avec notre volonté de nous intéresser à la question du rythme de vie. Il permet aussi de faciliter les rencontres et le lien social !

Quel est l’objectif du projet Positive Energy Tour ?

Notre projet a plusieurs objectifs, mais le principal est d’offrir des animations autour de 2 grands thèmes qui nous paraissent vraiment importants et d’actualité : l’énergie et le rythme de vie. L’énergie est une thématique plus concrète, de nombreux projets se développent autour de celle-ci mais nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice et être également acteurs à notre niveau en créant un moyen de transport autonome en énergie et permettant de fournir un support pédagogique à redistribution d’énergie renouvelable.

Afin de financer votre projet, vous avez fait appel à Objectif Eco Energie. Pourquoi les avez-vous sollicités et comment vous accompagnent-ils ? Et pourquoi l’agglomération d’Agen est devenue partenaire du projet ?

Pour nous aider à financer ce projet, pour lequel nous apportons nous-mêmes 50% du budget, nous faisons appel à un maximum d’acteurs dans les domaines que nous touchons de près ou de loin à travers notre projet (cyclisme, énergies renouvelables, éducation, etc.). C’est un moyen pour nous de rassembler et de créer une dynamique avec ce projet, grâce à divers acteurs motivés pour nous accompagner dans les causes que nous défendons. Dans cet optique, nous faisons appel à chaque acteur avec lequel des synergies sont envisageables, pas forcément uniquement pour mettre en place un partenariat financier. Faire appel à Objectif Eco Energie était indispensable pour nous vis-à-vis de la cohérence de notre projet : grâce à leur service Green Elect, ils nous permettent d’alimenter notre site internet en énergies renouvelables en réinjectant la même quantité d’énergie renouvelable dans le réseau que la consommation de notre site internet. C’est un plus pour notre projet qui nous tenait vraiment à cœur ! Sans compter qu’ils proposent des services gratuits pour réduire sa consommation d’énergie chez soi, ce qui est totalement en accord avec notre philosophie. Pour ce qui est de l’Agglomération d’Agen, c’est le cœur géographique de notre projet. C’est là que nous construisons notre tandem solaire, là d’où il partira et là où il rentrera. C’est un lieu important pour notre projet, d’autant plus que l’Agglomération d’Agen a été labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte et s’inscrit ainsi dans une dynamique dont nous sommes très proches et que nous souhaitons valoriser.