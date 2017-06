AO CRE3 & CRE4 : Pari rÃ©ussi pour les modules CS Wismar

CS Wismar, fabricant allemand de panneaux solaires, est sur tous les fronts des projets AO CRE avec bilan carbone : livraison de projets CRE3 et mise au point de bilans carbones très bas pour les futurs AO CRE4. Il réalise en ce moment la livraison d’un projet de 10 MWc pour un client français sur un projet CRE3. Grâce à sa capacité de 325 MWc, la spécificité de son outil de production hautement technologique, et sa flexibilité, CS Wismar accompagne les acteurs français du secteur photovoltaïque en quête de solution pour leurs projets CRE3. Ainsi, l’entreprise vise à répondre aux attentes du marché des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) avec des modules à faible niveau d’empreinte carbone et à prix compétitif. De plus, l’implantation d’une équipe CS Wismar en France, filiale basée à Caluire, permet aux clients de bénéficier de l’expertise de l’entreprise et de sa proximité pour la réalisation de leurs projets.

« Aujourd’hui, nous avons un large portfolio de produits qui nous permet de répondre à n’importe quelle demande de réalisation à court terme en CRE3

(ou même CRE2 !). Nous pouvons nous adapter aux contraintes techniques, de puissances, de bilans carbones de nos clients », affirme Hugues Duplantier,

Directeur Général CS Wismar France.

Un bon bilan carbone

CS Wismar s’est imposé comme un acteur majeur du secteur photovoltaïque et vient de franchir une nouvelle étape dans sa course à l’optimisation de ses bilans carbones. En effet, l’entreprise vient d’atteindre un excellent niveau de bilan carbone en seulement quelques mois, ce qui lui permet d’être bien positionnée sur le marché. Ce résultat lui confère une expertise pour accompagner les opérateurs qui souhaitent répondre aux exigences des AO CRE4 par des modules de qualité, performants et de faible bilan carbone.

Il a été obtenu grâce à la mise en place de plusieurs actions pertinentes :

Un engagement fort et mobilisateur sur l’ensemble du processus qui vient en complément d’une politique exigeante de sourcing.

L’identification des filières d’approvisionnement parmi les fournisseurs les plus fiables, à travers des méthodes rigoureuses de qualifications et de tests des composants.

La recherche de solutions technologiques appropriées comme étant un critère essentiel parallèlement à la réduction de la consommation de carbone.

Une usine basée en Allemagne qui allie haute technologie et flexibilité et renforce la cohérence et la fiabilité de leur offre.

« Notre présence sur ce segment des AO CRE est récente comparée à nos 25 ans d’expérience dans la production de panneaux solaires. Pourtant, nous avons très rapidement obtenu un faible niveau de bilan carbone et nous sommes fiers de l’afficher aujourd’hui. Ce bilan fait partie des meilleurs résultats qui puissent être proposés pour la réalisation des projets AO CRE 4, ZNI, Autoconso, etc. La rapidité d’atteinte de nos objectifs renforce non seulement notre légitimité mais nous encourage à poursuivre cette démarche exigeante et fortement contraignante », se félicite David Vauchel, Directeur Technique Spécialiste bilan carbone chez CS Wismar. CS Wismar s’affirme ainsi comme un partenaire fiable et durable sur le marché des appels d’offres soumis aux critères d’exigence de la CRE.

