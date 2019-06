EUSEW 2019: SOLAIRE SKIN, le solaire Ã  fleur de peau des bÃ¢timents du futur le 18 juin prochain Ã  Bruxelles

SolarPower Europe organise le 18 juin prochain un événement pour le moins passionnant, au cours duquel sera dévoilée la prochaine génération de bâtiments européens! Au cours de cet événement, les principaux acteurs travaillant à la transformation de nos villes discuteront des actions nécessaires et de la voie à suivre pour une nouvelle génération d’immeubles.

Les technologies photovoltaïques intégrées au bâtiment offrent en effet une opportunité unique à cet égard. Le concept SOLAIRE SKIN «peau solaire» dévoile un avenir dans lequel chaque élément d’un bâtiment – toit, façade, fenêtre – peut contribuer à la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Mieux encore, il offre des caractéristiques de conception très innovantes, combinant un sens aigu de l’esthétique avec le sentiment satisfaisant de faire face à l’urgence climatique.

D’ici 2050, l’économie européenne n’ambitionne-t-elle pas d’être climatiquement neutre. Pour faire face à l’ampleur du défi, les États membres européens devront accélérer le déploiement des énergies renouvelables et encourager d’importants investissements dans l’efficacité énergétique, en accordant une attention particulière au parc de bâtiments, qui représente 36% des émissions de CO2 à l’échelle de l’UE.

Conférenciers confirmés:

• Paula Abreu-Marques, chef d’unité, Politiques des énergies renouvelables et du CSC, Commission européenne – DG ENERGY

• Eric Scotto, PDG d’Akuo Energy et président du groupe de travail BIPV de SolarPower Europe

• Alfonso Ponce, partenaire associé de Norman Fosters Foster + Partners

• Katarina Luhr, maire adjointe de la ville de Stockholm et membre du conseil d’administration de la Convention des maires

• Laurent Quittre, fondateur et président d’Issol

• Alessandro Boschi, chef de la division Energies renouvelables, Banque européenne d’investissement

• Olivier-Marie Racine, Directeur général délégué de Bouygues

