Avis de consultation : la Chambre dâ€™Agriculture des Pays de Loire recherche un installateur de solutions PV

Dans le cadre de son activité photovoltaïque, la Chambre d’agriculture des Pays de Loire lance un appel à candidatures afin de sélectionner un partenaire installateur de solutions photovoltaïques en revente totale et autoconsommation pour des entreprises agricoles « investisseuses ». Elle souhaite par ailleurs référencer quelques installateurs sur l’offre tiers investisseur afin d’apporter une offre la plus complète possible auprès de ses ressortissants. Cette consultation a débuté le 20 septembre dernier et se clôturera le 22 octobre à 17 h. Le cahier des charges et le règlement de consultation sont à retirer depuis 20 septembre auprès de Véronique Lambert à la Chambre d’agriculture des Pays de Loire (veronique.lambert@pl.chambagri.fr).