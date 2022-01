VMH Energies innove et propose un systÃ¨me dâ€™effacement agile en autoconsommation ou en PPA

Fort de ses 15 ans d’expériences dans la réalisation de systèmes photovoltaïques intégrés, VMH Energies a développé et breveté un système de centrale au sol « clé en main » visant l’autonomie énergétique, la modularité et la mobilité.

Cette centrale photovoltaïque en mode agile, brevetée par VMH Energies, permet de disposer d’une solution offrant autonomie énergétique, modularité dans l’exploitation et mobilité pour répondre tous les besoins tout en valorisant les espaces disponibles.

Assemblée en France

La centrale est conçue, assemblée dans l’usine VMH Energies de Châtellerault. Le système autoportant (sans fondation) est compatible avec tout type de terrain. La réalisation de l’assemblage mécanique et des connexions électriques en usine, permet une installation aisée et particulièrement rapide sur site (5 jours suffisent pour installer une centrale de 250 kWc). Le coût très optimisé auquel est parvenu VMH Energies permet depuis deux ans d’exploiter ces installations innovantes en autoconsommation individuelle, en autoconsommation collective, en Corporate PPA et bientôt avec un simple PPA.

Agile et modulable, l’installation peut :

S’adapter aux besoins énergétiques en cours d’exploitation (augmentation ou réduction de puissance)

S’équiper d’un système de monitoring permettant d’éviter l’injection réseau (100% autoconsommation autonome)

Se réinstaller aisément sur un autre site.

Elle sécurise l’approvisionnement électrique face à l’augmentation du coût de l’énergie en localisant la production au plus proche de la consommation. L’énergie en circuit-court vue par VMH Energies !