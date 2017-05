aleo solar prÃ©sente de nouveaux modules haut rendement Ã  Intersolar Europe

Lors d’Intersolar Europe 2017, aleo solar présentera ses nouvelles solutions pour des productibles encore accrus. Une technologie de cellules optimisée équipera la nouvelle gamme de modules X ainsi que la deuxième génération du module bi-verre pour l’intégration architecturale, Elegante 2. Un autre fait marquant sera la présentation d’un nouveau module polycristallin PERC de 300W.

La nouvelle gamme X est la future plateforme de modules haute puissance d’aleo. Les modules sont équipés de 60 cellules PERC CELCO bifaciales et d’un nouveau cadre. Ce dernier, noir et plus fin, offre des avantages pour la manipulation et le transport tout en étant plus élégant sur les toits, sans jamais sacrifier la résistance mécanique par rapport à la version historique de 50 mm. Grâce aux cellules bifaciales, les propriétaires d’une installation équipée de modules aleo-X profiteront d’un productible encore plus élevé. Ces modules seront lancés à la fin de l’été avec les références X59 et X79 (full black).

aleo et SAS démontreront une fois de plus leur savoir-faire dans la technologie PERC en présentant le premier module PERC 60 cellules polycristallin de 300W. Conçu pour les projets où la puissance compte, le module sera disponible à partir de l’automne.

«aleo fut l’un des premiers fabricants investis dans les technologies haut rendement. Alors que l’industrie produisait des modules de 250-260 watts, aleo produisait déjà en masse des modules de 290W et peut aujourd’hui fournir des modules de 315W. Quelque soit la technologie, polycristalline ou monocristalline, aleo s’efforce d’être un leader technologique tout en gardant un excellent rapport qualité/prix.

A la suite de la technologie PERC CELCO, aleo développe désormais un module polycristallin de 300W. Technologies avancées, capacité à les amener au stade de la production de masse, contrôles qualité exigeants et production exclusivement Made in Germany sont les recettes du succès d’aleo conclut William Chen, PDG d’aleo solar GmbH.

Dans le domaine des modules translucides, le module bi-verre monocristallin Elegante, certifié par le DIBt, est une solution idéale pour l’intégration architecturale en toiture et façade. Lors d’Intersolar Europe à Munich (du 31 mai au 2 juin), aleo solar montrera sur son stand comment le module Elegante ou son évolution avec technologie bifaciale, Elegante 2, peut s’intégrer parfaitement à une solution de carport de la société Schmidt & Thürmer, sans aucun câble ou boîte de jonction visible.

