ITV Dr. Nicole Nelles : Â« Il est primordial que les contrÃ´les de qualitÃ© soient rÃ©alisÃ©s de maniÃ¨re indÃ©pendante Â»

Depuis près de trois mois, Q CELLS propose des modules photovoltaïques de marque jusqu’à ce jour uniques, qui remplissent les critères de qualité les plus stricts de l’industrie photovoltaïque : Quality Controlled PV du TÜV Rheinland. Interview avec la directrice du système d’assurance qualité global chez Q CELLS, Dr. Nicole Nelles, qui présente les avantages de ce programme qualité innovant pour les clients de modules solaires, et explique pourquoi elle est convaincue qu’il s’imposera comme nouvelle norme de l’industrie pour la qualité des modules, ainsi que les premiers retours de Q CELLS depuis le lancement du programme.

PS : Depuis trois mois, Q CELLS travaille avec le nouveau programme qualité Quality Controlled PV du TÜV Rheinland. Quels sont les premiers retours et quelle est la réaction des marchés internationaux ?

Nicole Nelles : Q CELLS a décidé volontairement de mettre en place le programme innovant Quality Controlled PV et de mettre, en collaboration avec le TÜV Rheinland, la barre un peu plus haut en matière de qualité des modules PV. Q CELLS est le premier fabricant de modules solaires à soumettre ses produits à un tel contrôle qualité continu et indépendant. Nos attentes vis-à-vis du programme et de son acceptation sur les marchés internationaux sont par conséquent élevées. Le bilan après trois mois est très positif : la coopération avec les inspectrices et inspecteurs du TÜV Rheinland est très professionnelle, et les retours de notre clientèle, mais également des experts et du secteur en général, sont très positifs.

Des tests aléatoires uniques

PS : En quoi le programme se distingue-t-il des programmes qualité classiques de l’industrie du photovoltaïque ?

NN : La certification de modules Quality Controlled PV comprend trois piliers, dont deux sont nouveaux et uniques dans le secteur. Les tests de qualification initiaux sont similaires aux autres programmes. QCPV met toutefois la barre un peu plus haut en triplant la durée des tests par rapport aux tests IEC, et en ajoutant des tests de durabilité pour des composants critiques et des types de pannes, comme la résistance aux intempéries et aux UV des films arrière, ou la résistance à long terme des connexions soudées. Nous réalisons également des tests de charge mécaniques plus complets et avons également développé et mis en place un procédé spécial pour le contrôle de la dégradation, de PID à LID, en passant par LeTID. Ce programme propose la qualification initiale la plus stricte et la plus complète de l’industrie du photovoltaïque. Le programme comprend de véritables innovations sur les niveaux deux et trois.

Le niveau deux de ce programme se distingue par des tests aléatoires et en continu de la production en cours. Nous disposons de notre propre centre de test et de laboratoires d’essai, situés directement sur nos sites de production. Dans le cadre de ce programme, des représentantes et représentants indépendants du TÜV Rheinland sont également sur place. Ils choisissent de manière aléatoire et constante des modules de la production en cours pour les soumettre à des contrôles de sécurité, de qualité et de fiabilité supplémentaires, et surveillent sur place la réalisation des tests. Cela garantit un haut niveau de contrôle continu et d’indépendance, qui n’existe que chez Q CELLS.

Le troisième pilier du programme est également nouveau et unique : pour la première fois, une certification de module comprend également une surveillance en continu des critères de qualité et caractéristiques matérielles des composants critiques, comme les films des modules. Ces tests permettent de détecter rapidement toute variation ou modification des matériaux, et ainsi d’éviter les pannes sur le terrain. À cela s’ajoute une surveillance régulière des audits des fournisseurs par le TÜV Rheinland.

PS : Q CELLS a grandement participé au développement de ce programme avec le TÜV Rheinland. Quel rôle a joué Q CELLS et pourquoi la collaboration d’un fabricant majeur de modules solaires était indispensable ?

Pour le développement d’un programme qualité aussi complet, la coopération d’un partenaire de l’industrie n’est pas normale mais plutôt nécessaire. Seul un fabricant majeur de modules peut apporter l’expérience et l’expertise nécessaires, notamment en matière de traitement de certains composants et matériaux, et de procédés de production à l’échelle industrielle. Une expertise dont un fournisseur de certification ne peut se passer pour développer un nouveau programme, qui prend en compte tous les aspects critiques et améliore ainsi nettement la qualité des produits.

Une indépendance indiscutable

PS : Pour la crédibilité des labels de qualité, l’indépendance est indispensable. Est-elle encore garantie dans le cas d’une coopération si étroite ?

L’indépendance du TÜV Rheinland en tant qu’institut de contrôle et de certification réputé est indiscutable. Pour Q CELLS également, il est primordial que les contrôles de qualité soient réalisés de manière indépendante. C’est la seule manière d’assurer notre développement et notre position de leader en matière de qualité des modules.

PS : Comment se déroule concrètement la coopération avec le TÜV sur les sites de production, et quels sont les premiers retours depuis le lancement du programme il y a trois mois ?

NN : La collaboration est très professionnelle. Nous bénéficions d’une grande expertise des deux côtés, ainsi que de conditions très favorables dans nos laboratoires d’essai.

PS La vente de modules solaires exige des prix très concurrentiels. Malgré tout, Q CELLS réalise d’importants investissements afin d’être conforme au programme. En quoi le client y gagne-t-il avec Q CELLS ?

NN : Sur le marché, la compétitivité repose en grande partie sur les prix. Pourtant, les produits doivent fonctionner de manière fiable durablement, même en cas d’intempéries, car les systèmes sont généralement conçus et calculés pour une longue durée de vie. Pour les investisseurs ou les exploitants, la rentabilité ne peut être au rendez-vous que si les modules sont capables de fournir des rendements énergétiques fiables et élevés sur toute la durée de vie prévue. Dans le cas contraire, ils feront face à beaucoup de tracas et à des frais supplémentaires. C’est donc volontairement que Q CELLS a décidé d’opter pour une autre voie que celle de beaucoup de fabricants. Pour nous, il est important de respecter notre promesse de qualité, et ce nouveau programme en est incontestablement la preuve.

Les retours des marchés sont très positifs

PS : Pour Q CELLS, une chose est sûre : le programme Quality Controlled PV du TÜV Rheinland est la nouvelle norme en matière de qualité des modules. Pourquoi, et comment pouvez-vous êtes sûrs que cela va durer ?

NN : D’un côté, le QCPV est le premier programme à assurer une contrôle à 360 ° de la qualité des modules : de la qualification initiale aux contrôles continus et indépendants de la production, en passant par des tests réguliers des matériaux et des contrôles des fournisseurs. Un programme unique, qui s’étendra à toute l’industrie.

D’autre part, il était important pour le TÜV Rheinland, ainsi que pour Q CELLS, que le nouveau programme puisse être développé pour rester à la pointe. Les technologies, tests et critères sont sans cesse améliorés, il en va donc de même pour le programme. Dans notre centre d’innovation, de technologie et de qualité de Thalheim, nous travaillons sans relâche au développement de nouveaux procédés de test, indépendamment du QCPV. Nous communiquons régulièrement nos dernières découvertes au TÜV Rheinland afin qu’elles soient éventuellement intégrées au programme.

PS : Une dernière question concernant les retours des marchés : quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les clients par rapport au nouveau programme ? Et quelles réponses leur apportez-vous ?

NN : Les questions dépendent fortement des marchés concernés. Toutefois, une question revient souvent : pourquoi soumettons-nous volontairement nos modules à des contrôles si complets et réguliers. La réponse est claire : pour la satisfaction de notre clientèle. Grande durabilité, performance stable, et ainsi, retour sur investissement fiable sont les meilleurs arguments pour que la clientèle opte pour Q CELLS.

De manière générale, les retours des marchés sont très positifs vis-à-vis du Quality Controlled PV. Le lancement du programme s’est fait particulièrement remarquer sur les marchés sur lesquels la clientèle a de grandes attentes en matière de qualité, comme l’Europe, l’Australie, les USA, le Japon ou encore la Corée du Sud.