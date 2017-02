ALE de Montpellier : atelier sur le solaire thermique en copropriÃ©tÃ© le 15 mars prochain

L’Agence Locale de l’Énergie Montpellier organise un nouvel atelier copropriété sur le thème du solaire thermique collectif, mercredi 15 mars de 18h30 à 20h00 au CAUE de l’Hérault. L’objectif de cet atelier est d’identifier l’enjeu de l’état actuel de fonctionnement de ces installations et de présenter les solutions pour le suivi et la maintenance à coût maitrisé. En effet, nombre de copropriétés sont équipées de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sanitaire collective. Cependant les copropriétaires n’ont que peu d’information

sur les performances techniques et financières de leur installation.

Comment suivre la production ? A quel coût ? Que doit comporter un contrat de maintenance bien adapté ? Comment prendre en main son installation ? Comment diagnostiquer les disfonctionnements ? Cet atelier gratuit sur inscription préalable auprès de l’ALE Montpellier est destiné aux conseils syndicaux, syndics et copropriétaires. Un panel d’experts du solaire thermique accompagnera l’ALE et apportera son point de vue et ses retours d’expériences :

Énerplan : Syndicat de professionnels de l’énergie solaire

Socol : initiative d’Énerplan pour structurer la filière et développer la chaleur solaire thermique

Tecsol : bureau d’études pionnier dans les énergies renouvelables en France et en Europe

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

Ces experts répondront aux questions des participants et aborderont les aspects techniques et financiers ainsi que l’intérêt d’un suivi et d’un entretien efficace des installations solaires de production d’eau chaude sanitaire en copropriété.

Pour s’inscrire…