Mylight Systems devient fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© et rÃ©volutionne le stockage dâ€™Ã©nergie avec sa nouvelle batterie virtuelle

En 2050, le système électrique français pourrait fonctionner essentiellement à partir d’énergie renouvelable, selon un rapport de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) et RTE, filiale transport d’électricité d’EDF. Atteindre cet objectif nécessite d’importantes innovations technologiques pour développer, entre autres, des moyens de flexibilité et de stockage. Dans ce contexte MyLight Systems, le spécialiste de l’autoconsommation solaire, devient désormais fournisseur d’électricité verte, et lance une nouvelle offre de stockage virtuel, permettant d’atteindre jusqu’à 100 % d’autoconsommation.

L’autoconsommation solaire soulève le défi de l’intermittence de la production et de son inadéquation avec la consommation locale du bâtiment. Une première réponse a été apportée par MyLight Systems avec son algorithme d’optimisation GreenPlay, qui met en adéquation production et consommation. Cependant, la saisonnalité de la production et de la consommation génère nécessairement du surplus, en particulier pendant les périodes estivales. L’analyse du surplus des utilisateurs MyLight Systems montre que les caractéristiques techniques de la batterie idéale seraient d’avoir une très grande capacité pour répondre aux besoins estivaux, mais à un prix très compétitif, puisqu’elle ne serait utilisée qu’une partie de l’année. Les batteries physiques ne peuvent pas aujourd’hui offrir 100% d’autoconsommation à un coût et un encombrement raisonnable. MyLight Systems lance une nouvelle génération de batterie virtuelle, pour assurer 100% d’autoconsommation et maximiser encore davantage les économies de facture des autoconsommateurs.

Une nouvelle batterie virtuelle

Avec MySmartBattery, 1kWh stocké = 1kWh économisé ! Une batterie virtuelle est un stockage cloud d’électricité qui permet d’épargner l’électricité produite pour l’utiliser plus tard. Le bâtiment va donc pouvoir consommer 100 % de sa production photovoltaïque. Mais pourquoi un stockage dit « virtuel » ? Il n’y a pas de batterie physique, le stockage se fait grâce au réseau français, le meilleur du monde ! Le surplus stocké peut être débloqué et consommé à tout instant, notamment lorsque la production ne couvre pas les besoins de consommation. L’objectif du stockage virtuel : permettre de tirer un meilleur profit du surplus, d’utiliser 100 % de ses kWh de production pour baisser sa facture d’électricité et donc d’atteindre 100 % d’autoconsommation !

L’innovation MySmartBattery, la seule batterie virtuelle en temps réel du marché

La batterie virtuelle MyLight Systems est une véritable rupture technologique et une proposition innovante pour la gestion du surplus dont peut bénéficier tout autoconsommateur, résidentiel ou tertiaire. Grâce aux technologies du numérique et au savoir-faire MyLight Systems, les utilisateurs bénéficient de la seule batterie virtuelle en temps réel du marché, qui fonctionne comme le ferait une batterie physique mais avec un coût 100 fois moindre ! Au-delà du coût, le stockage virtuel permet de s’affranchir des contraintes de la batterie physique : encombrement, empreinte écologie, baisse de rendement dans le temps, sécurité, capacités limitées, etc. L’énergie solaire produite est comptabilisée par le coffret connecté aux panneaux solaires et pourra être réutilisée sans devoir être rachetée. Sur le logiciel MyLight Systems, l’utilisateur peut voir, en temps réel, sur une application l’état de charge et de décharge de sa batterie virtuelle ainsi que la part de sa consommation couverte par sa centrale solaire. L’utilisateur choisit sa capacité de batterie lors de sa souscription à l’offre MyLight Systems et peut adapter cette capacité à tout moment !

MyLight Systems devient le fournisseur d’électricité des autoconsommateurs

Pour développer cette nouvelle offre et permettre aux autoconsommateurs de maximiser leurs économies, MyLight Systems devient également fournisseur d’électricité 100 % verte. Pour fournir le complément d’électricité qui ne pourrait pas être couvert par la production photovoltaïque, MyLight Systems s’appuie sur l’expertise du groupe suisse Axpo, agrégateur d’électricité et responsable d’équilibre. Axpo produit, traite et commercialise, depuis plus de cent ans, de l’énergie pour plusieurs milliers d’entreprises dans plus de 30 pays d’Europe. La vision de MyLight Systems est de fournir des produits et services permettant à chacun de ses clients de consommer sa propre production d’énergie verte. Le but ultime est donc que 100% de la facture de ses clients provienne de leur centrale photovoltaïque. Cette démarche est à l’opposé de celle d’un fournisseur classique dont le métier est de vendre un maximum d’électricité venant du réseau. En effet, un client Mylight Systems, consommant 7000 kWh par an et qui installe 25m² de panneaux solaires, pourrait avoir une facture sans consommation d’énergie ! Il s’acquitterait uniquement d’un abonnement d’électricité et de son forfait MySmartBattery. MyLight Systems est le premier fournisseur d’électricité qui ne souhaite pas vendre d’électricité à ses clients !

Encadré

Le saviez-vous ?

Dans le cas d’une installation de 3kWc, soit 15m² de panneaux solaires, sur une maison qui consomme 9000 kWh par an, maison représentative du parc installé MyLight Systems, le surplus de production solaire se concentre sur 7 mois de l’année, d’avril à octobre. Si nous prenons une journée d’été type, la maison va consommer autour de 12kWh/jour et produire autour de 22kWh. Il y a donc autour de 10kWh de surplus non consommé par la maison chaque jour. Cela veut donc dire que l’on accumule 300kWh de surplus en un mois ! Cela veut dire que même pour une maison, il faut une très grosse capacité de stockage et que cette batterie ne serait utilisée que 7 mois par an, ce qui n’est financièrement pas viable. Ces besoins de stockage sont à mettre en perspective avec les batteries physiques actuellement commercialisées en résidentiel : leurs capacités vont de 1,5kWh pour les plus petites à 10kWh pour les plus grosses. Nous sommes donc très loin des capacités dont aurait besoin notre maison…