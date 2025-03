Les moutons de Greensheep, les alliÃ©s des centrales solaires et de la biodiversitÃ©

Le photovoltaïque est en croissance soutenue en France : + 13 % d’installations et + 10 % en puissance fin juin 2024. Leurs exploitants cherchent des solutions plus vertes pour entretenir ces grands espaces et font appel à Greensheep, spécialiste de l’éco-pâturage. Ça bêle sous les panneaux solaires !

En alliant des énergies vertes et des ovins, ces entreprises préservent les emplois locaux des bergers, tout en respectant les contraintes de la loi sur l’agrivoltaïsme de mars 2023 : des terres agricoles peuvent accueillir des centrales solaires seulement si ces dernières maintiennent une activité agricole. L’éco-pâture remplit cette fonction : les moutons entretiennent les parcs photovoltaïques. Les animaux, quant à eux, bénéficient des abris créés par les panneaux solaires.

Agrivoltaïsme et éco-pâturage, un couple vertueux au service des animaux et de l’environnement

Les ovins sont pris en charge par les bergers indépendants réunis par Greensheep qui a construit le plus grand réseau d’éco-pâturage de France : 138 professionnels ont suivi, en 2024, plus de 2 000 moutons et chèvres qui ont entretenus 2 millions de m2 sur plus de 200 sites d’entreprises et de collectivités ; soit une économie de 300 tonnes d’émissions de CO 2 .

L’entreprise prend en charge la mise en place d’un éco-pâturage ovin sur la centrale solaire au sol. Dans une logique de conservation de l’activité de production, elle installe et suit un berger local qui travaille à 30 kilomètres, ou 30 minutes, maximum, de l’exploitation. Ce dernier est formé à l’habilitation électrique de type Hob0 et à un plan de prévention. Les moutons entretiennent le terrain en respectant la hauteur de végétation pour ne pas causer d’ombrage aux panneaux. L’éco-pâturage permet ainsi de limiter les charges de mécanisation de cet entretien et de valoriser, par une production agricole, des espaces verts. En bonus, des races rustiques et patrimoniales, parfois en voie d’extinction, sont sauvegardées, les déjections des moutons fertilisent le sol attirant des insectes et des oiseaux sur le terrain et les exploitants des centrales solaires réduisent leur empreinte carbone. Enfin, faire appel à des moutons coûte en moyenne 25 % moins cher qu’une tondeuse à essence, permet d’aller partout sous les panneaux, contrairement à un tracteur et évite le risque d’incendie induit par les lames des tondeuses qui peuvent faire des étincelles.

Les panneaux solaires, une protection naturelle pour les moutons

Les panneaux solaires sont installés sur des structures surélevées, créant ainsi un espace en dessous qui n’entrave pas la libre circulation des moutons. Cette disposition offre aux animaux un accès à de l’herbe plus verte, protégée des rayons du soleil, ainsi qu’une source d’ombre et de protection contre les intempéries. Contrairement à des entrepôts logistiques, des hôpitaux ou des bureaux, Greensheep n’a pas besoin d’installer de clôtures car les centrales solaires sont des sites déjà grillagés. Le berger de la communauté Greensheep le plus proche du site prend en charge le suivi des animaux. Cette proximité est essentielle : il se charge notamment d’adapter le nombre d’animaux à la quantité d’herbe, de prodiguer les soins et d’effectuer les déclarations administratives dans le respect des obligations sanitaires. Un vétérinaire référent est aussi affecté à chaque site en appui au berger. Cette activité représente un complément de revenus non négligeable pour ce dernier. Grâce à des contrats pluriannuels, il bénéficie d’une visibilité à long terme sur ses pâtures et ses revenus. « En installant un troupeau sur leur terrain, ces exploitants respectent la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. En effet, les terres agricoles accueillant des centrales solaires doivent maintenir une activité agricole. Un décret limite à 40 % la densité maximale des panneaux solaires autorisée dans les installations agrivoltaïques », explique Paul Letheux, Fondateur de Greensheep. « Nous observons une forte demande d’installations de nos animaux sur des terres agricoles et industrielles où sont installés des panneaux solaires mais aussi de la part des entreprises et collectivités. »

