Ecojoko salue la clarification sur la TVA solaire et complÃ¨te sa gamme de produits avec une solution de pilotage

La publication de lâ€™arrÃªtÃ© confirmant lâ€™application de la TVA Ã 5,5 % sur certaines installations solaires apporte enfin une clarification attendue par la filiÃ¨re. Ecojoko y voit un signal positif qui offre plus de lisibilitÃ© aux mÃ©nages. Parmi les critÃ¨res figure dÃ©sormais lâ€™obligation dâ€™un systÃ¨me de pilotage de lâ€™Ã©nergie. Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler quâ€™environ 80 % des foyers Ã©quipÃ©s de panneaux solaires disposent dâ€™un chauffe-eau Ã©lectrique (chiffre moyen constatÃ© chez les utilisateurs ecojoko Ã©quipÃ© d’une installation photovoltaÃ¯que).Â Â« Câ€™est donc le premier usage quâ€™il est pertinent de piloter pour maximiser lâ€™autoconsommation Â», souligne Laurent Bernard, co-fondateur dâ€™Ecojoko.



Ecojoko â€“ start-up spÃ©cialisÃ©e dans lâ€™optimisation de lâ€™autoconsommation et la gestion Ã©nergÃ©tique des particuliers, qui accompagne dÃ©jÃ plus de 80 000 foyers â€“ ajoute Ã sa gamme de produitsÂ une solution de pilotage du chauffe-eau. ConÃ§ue pour rÃ©pondre aux critÃ¨res de la TVA Ã 5,5 % (sous condition du choix des panneaux), elle sera fidÃ¨le Ã la philosophie de lâ€™entreprise :Â facile Ã installer, simple dâ€™utilisation et accessible Ã tous.