Centrale photovoltaÃ¯que de Saint-Gein : une visite pÃ©dagogique pour apprÃ©hender les enjeux du site

La centrale photovoltaïque de Saint-Gein (10 MWc) a fait l’objet d’une visite pédagogique organisée par Watt & Co, en présence du maire de la commune, Jean-Pierre Catuhe, qui a souligné l’impact positif de l’installation sur l’économie locale.

À l’occasion d’une visite pédagogique de la centrale photovoltaïque de Saint-Genin, le cabinet spécialisé en impact environnemental, Terra Environnement, a présenté les mesures mises en œuvre sur le site, mettant en avant la préservation et la valorisation de la biodiversité locale.

Un projet qui booste l’économie locale

Occupant une superficie de 14 hectares, la centrale de 10 MWc génère 12,5 GWh annuellement, permettant ainsi de produire 4 fois la consommation électrique de la commune de Saint Gein. En plus de sa contribution à la transition énergétique, la centrale photovoltaïque représente un levier économique significatif pour la commune. En effet, la municipalité bénéficiera de 20 % de la taxe IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) grâce à la centrale, soit une nouvelle source de financement qui contribuera à dynamiser le territoire. Le maire a salué cette opportunité comme une véritable bouffée d’air financier : « Le versement direct de ces 20 % va apporter des ressources nouvelles à la commune. C’est une opportunité intéressante, car nous allons pouvoir les réutiliser pour nos nombreux projets. Il est crucial, dans les plans de financement, de disposer de ressources nouvelles afin de mettre en œuvre tous ces projets. Je suis plutôt favorable à ces initiatives. Le développement du photovoltaïque contribue à l’économie locale et au développement de notre secteur. D’ailleurs, nous sommes également intéressés par des projets agrivoltaïques. », a déclaré le maire, Jean-Pierre Catuhe.

L’Agrivoltaïsme : Une Synergie Durable entre Agriculture et Énergie Solaire

L’agrivoltaïsme est en plein essor et suscite un intérêt grandissant. Cette solution associe production agricole et production d’énergie solaire en installant des panneaux photovoltaïques au-dessus des cultures ou des pâturages, permettant ainsi une double utilisation des terres. Le but principal est de favoriser la production agricole tout en la protégeant des aléas climatiques. Watt & Co propose des solutions agrivoltaïques sur mesure, adaptées aux besoins des exploitants, avec des installations comme des ombrières photovoltaïques et des serres agricoles, conçues pour maximiser la productivité tout en réduisant l’empreinte carbone des exploitations. Grâce à ces projets, les agriculteurs peuvent à la fois protéger leurs cultures et diversifier leurs sources de revenus en vendant l’énergie produite.

Un engagement fort en faveur de la biodiversité

La centrale de Saint-Gein a été conçue pour respecter et maintenir la biodiversité locale. Les premiers retours des suivis écologiques de Terra Environnement ont déjà permis d’identifier des espèces protégées comme le Lotier Velu ainsi qu’un couple de Cisticole des Joncs, une espèce patrimoniale. La présence de chevreuils sur le site confirme que la faune locale a trouvé refuge dans cette zone.

Une collaboration inter-équipes pour un futur énergétique commun

Cette coopération a permis au Groupe WATT & Co de mutualiser les connaissances techniques et les bonnes pratiques, mais aussi d’assurer une vision commune à travers les différents pôles d’activité, qu’il s’agisse du développement, de l’exploitation ou de la maintenance. C’est en unissant nos forces que nous produirons l’énergie de demain.