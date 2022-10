BrÃ©sil : TotalEnergies sâ€™associe Ã  Casa dos Ventos pour dÃ©velopper un portefeuille dâ€™EnR de 12 GW

TotalEnergies (TTE) et Casa dos Ventos (CDV), le 1er développeur renouvelable du Brésil, viennent de créer d’une joint-venture (TTE 34%/CDV 66%) en vue de développer, construire et exploiter le portefeuille de projets renouvelables de Casa Dos Ventos. Naissance d’un géant !

Le portefeuille de l’industriel brésilien Casa dos Ventos comprend 700 MW de capacité éolienne terrestre en exploitation, 1 GW d’éolien terrestre en construction, ainsi que 2,8 GW d’éolien terrestre et 1,6 GW de projets solaires dont le développement est à un stade avancé (COD dans les 5 ans). Cette nouvelle joint-venture (JV) aura le droit d’acquérir les projets actuels et nouveaux qui sont ou seront développés par CDV une fois atteint leur stade d’exécution. La JV pourra ainsi renforcer sa croissance en accédant à un portefeuille supplémentaire, d’au moins 6 GW, que CDV continuera de faire croître.

Casa dos Ventos apportera sa connaissance approfondie du marché brésilien

TotalEnergies acquittera un montant en cash de 550M$ (R$ 2,920 millions) et un complément de prix jusqu’à 30M$ (R$ 159 millions) pour l’acquisition de 34% des parts dans la JV. De plus, TotalEnergies aura la possibilité d’acquérir 15% supplémentaires de parts dans la JV après 5 ans. TotalEnergies contribuera à la croissance de la JV grâce à sa présence mondiale sur le marché des Corportate PPA, son pouvoir de négociation en matière d’achats résultant de sa taille mondiale, son expertise dans les activités de trading adapté au caractère marchant du marché brésilien et son bilan solide permettant à la JV d’améliorer son coût de financement. Quant à CDV, qui a développé 25% des actifs éoliens terrestres en exploitation aujourd’hui au Brésil, et qui entend passer d’un business model de développeur à celui de producteur, il apportera à la JV sa connaissance approfondie du marché brésilien et un portefeuille de très grande qualité.

Un total de 12 GW en opération, en construction et en développement, tant dans l’éolien que dans le solaire

« Après Adani Green en Inde et Clearway aux Etats-Unis, je me réjouis de ce nouveau partenariat majeur au Brésil avec Casa dos Ventos, le leader de l’éolien terrestre. Avec cette transaction, TotalEnergies acquiert un rôle de premier plan sur le marché brésilien des renouvelables, l’un des marchés libéralisés les plus dynamiques. Ce marché correspond à notre stratégie de tirer parti de la croissance des marchés libéralisés d’électricité indispensable à la transition énergétique », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général de TotalEnergies. « Avec un total de 12 GW en opération, en construction et en développement, tant dans l’éolien que dans le solaire, cette transaction est une étape supplémentaire dans l’ambition de TotalEnergies d’atteindre 100 GW de production d’origine renouvelable d’ici 2030 et dans sa transformation en une entreprise multi-énergies durable et rentable ».

« Le partenariat entre Casa dos Ventos et TotalEnergies a été structuré de manière à maximiser les complémentarités et les synergies entre les deux entreprises. Outre sa solidité financière, la présence mondiale de TotalEnergies contribuera à l’élargissement de notre portefeuille de clients et à l’amélioration de nos connaissances dans de nouveaux domaines de la transition énergétique. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous place dans un rôle stratégique pour mener à bien le programme d’énergie durable du Brésil », a conclu Mario Araripe, fondateur et président de Casa dos Ventos.