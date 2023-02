BayWa r.e. met en service la plus grande centrale solaire flottante dâ€™Europe centrale Ã  GrafenwÃ¶rth en Autriche

Avec la construction d’une nouvelle centrale solaire flottante d’une puissance de 24,5 MWc à Grafenwörth, en Autriche, la filiale locale de BayWa r.e. ECOwind et le fournisseur d’énergie autrichien EVN posent un nouveau jalon dans la transition énergétique européenne. Les 45 304 modules solaires ont été installés en seulement dix semaines sur un plan d’eau.

La centrale photovoltaïque flottante de Grafenwörth, à ce jour la plus grande de ce type en Autriche et en Europe centrale, participe à la conversion d’un plan d’eau inutilisé en un site de production d’énergie décarbonée. Il s’agit du quatrième plus grand parc photovoltaïque flottant d’Europe après trois autres parcs du même type aux Pays-Bas, tous construits par BayWa r.e..

Une production de 26 700 MWh d’électricité renouvelable par an

La centrale solaire flottante de Grafenwörth, d’une superficie d’environ 14 hectares, est installée à la surface de l’eau dans une ancienne carrière de sable et de gravier sur deux lacs. Elle produira 26 700 MWh d’électricité renouvelable par an et pourra alimenter environ 7 500 foyers. Benedikt Ortmann, Directeur Solaire Monde chez BayWa r.e., commente : « La décennie actuelle est cruciale. En tant que leader du marché du photovoltaïque flottant, BayWa r.e. est conscient du rôle important de cette technologie dans notre transition vers une énergie propre, et nous nous réjouissons d’être à l’origine du développement du photovoltaïque flottant dans un nombre croissant de pays. Cette application permet d’exploiter la surface de plans d’eau inutilisés. Avec ce nouveau projet photovoltaïque flottant clé en main, nous apportons de nouvelles améliorations à notre technologie implantée aux Pays-Bas, déjà à la pointe du progrès. En collaboration avec EVN et notre filiale autrichienne ECOwind, nous avons réussi à construire la centrale en un temps record, sans faire de compromis sur la protection de l’environnement. La biodiversité et le développement durable sont des considérations majeures pour nous dans tous les projets solaires flottants. »

« Un rendement électrique plus élevé grâce au refroidissement obtenu par l’eau »

Pour garantir l’intégration du projet dans l’écosystème environnant, des recherches sur la population de poissons ainsi que des études sur la faune locale de libellules seront menées régulièrement, pendant plusieurs années. Johann Janker, directeur d’ECOwind, ajoute : « Pour ce projet, le défi a été de piloter les procédures d’approbation et les réglementations pour cette nouvelle technologie solaire en Autriche et de garantir une construction sûre – ce à quoi nous sommes parvenus, même avec une différence de niveau de 7 m entre la plateforme de montage et la surface de l’eau. Outre la rapidité d’installation qu’il permet et sa facilité d’entretien, le système photovoltaïque flottant de BayWa r.e. offre également l’avantage d’un rendement électrique plus élevé grâce au refroidissement obtenu par l’eau, ce qui fait de cette technologie une perspective très intéressante pour les propriétaires de plans d’eau inutilisés. » Avec le parc de Grafenwörth, BayWa r.e. a installé un total de 15 centrales photovoltaïques flottantes, soit plus de 230 MW, dans le monde.

www.youtube.com/watch?v=IrsE8o2FP0w