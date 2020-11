Indewatt lance sa levée de fond pour son initiative Sunleavs

Après avoir remporté le célèbre prix “Climate change innnovator award” en janvier 2020 lors du CES de Las Vegas avec son projet Sunleav, la société Indewatt, qui porte le projet Sunleavs, ouvre son capital pour accélérer le développement de sa solution innovante pour rendre accessible à tous l’autoconsommation collective d’énergie solaire. Sunleavs : la consommation partagée d’énergie solidaire !

Grâce à la plateforme Sunleavs, les habitants d’un quartier (propriétaires ou locataires d’une maison ou d’un appartement dans un rayon de 1 km) investissent ensemble dans une installation photovoltaïque. Ils partagent et répartissent ensuite l’énergie produite, au plus près des besoins de chacun.

Une forte dimension communautaire

La dimension communautaire est la principale différenciation du concept par rapport aux solutions existantes sur le marché. L’utilisateur intègre le Solar Social Club de son quartier. Il est accompagné de A à Z, grâce à une solution clé en main, particulièrement bien pensée, qui comprend :

- L’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’installation des panneaux solaires

- La gestion via la plateforme web de visualisation et de mutualisation des moyens

- La maintenance grâce au capteur/boîtier connecté qui détecte notamment les pannes

- Des conseils personnalisés sur la consommation d’énergie domestique de chaque membre

Sunleavs : le réseau de l’énergie ouvre son capital, un nouveau tournant dans le développement de la startup

Sunleavs a fait le choix d’une campagne de crowdfunding pour sa première levée de fond. Par le biais de la plateforme AYOMI, la société recherche des fonds à hauteur de 150K€ pour accélérer le développement et la mise sur le marché de sa solution. Après deux années consacrées au développement des capteurs et des algorithmes, il est maintenant temps pour Sunleavs de déployer sa solution. Les fonds recherchés seront répartis entre le service R&D et commerciale de la société. Dans le but d’améliorer les algorithmes auto-apprenants en intégrant une IA (intelligence artificielle) puissante, pour permettre aux utilisateurs de visualiser la consommation énergétique de leur foyer et ainsi avoir des conseils concrets et personnalisés pour la gestion de cette consommation.

Pour Romain Chayla, fondateur Indewatt, l’objectif est clair : rendre accessible à tous l’énergie solaire. Le but de Sunleavs est avant tout de créer des communautés énergétique au sein de chaque quartier, Les “solar social club” pour permettre à tous les habitants d’investir ensemble dans un système de production d’électricité solaire locale qu’ils peuvent partager, consommer ou échanger en temps réel selon leurs besoins et ainsi mieux piloter leur autonomie énergétique. « Nous croyons à la décentralisation énergétique car produire et consommer localement une énergie propre réduit considérablement notre empreinte énergétique, préserve notre environnement et notre portefeuille ! »

Encadré

La campagne de crowdfunding

Date de lacement : 13 novembre 2020

Valorisation post money: 1 299 000€

Ticket minimum : 252,78€ pour 66 actions

Durée de la campagne : 4 à 6 semaines à partir du 13 novembre 2020