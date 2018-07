Akuo Energy vous donne le bonjour d'Henrietta

Akuo Energy et le groupe Medine Limited, à travers sa filiale Akuo Energy Mauritius, viennent de lancer la construction à l’île Maurice de la centrale solaire Henrietta, une centrale photovoltaïque de 17,5 MW. Sa filiale, Akuo Energy Mauritius, a développé le projet conjointement avec le groupe Medine Limited, qui accompagne le développement économique de l’île Maurice autour de l’agriculture, le tourisme, l’éducation ou encore l’immobilier.

De quoi alimenter 12 115 foyers mauriciens

Après avoir répondu avec succès en 2016 à un appel d’offre lancé par le Central Electricity Board (CEB), pour l’approvisionnement d’énergie renouvelable et avoir obtenu l’ensemble des permis requis dont l’ « Environnemental Impact Assessment », le projet d’Akuo Energy Mauritius prévoie la mise en place de 53,700 panneaux photovoltaïques. Une fois opérationnelle, la ferme photovoltaïque d’Henrietta produira 27 000 MWh d’énergie 100% verte, qui seront acheminés dans leur totalité vers le réseau du CEB et devraient répondre à la demande en électricité de 12 115 foyers mauriciens, tout en évitant 21 516 tonnes de CO2 par année.

Dans un contexte mondial où la croissance future est intrinsèquement liée au développement d’initiatives pour la préservation de l’environnement, cette initiative du Groupe Medine et d’Akuo Energy marque un tournant pour les deux partenaires, en adéquation avec la volonté des autorités mauriciennes qui se sont fixées d’atteindre la barre des 35% d’énergies renouvelables à l’horizon 2025. Les fonds propres pour le financement de la centrale sont apportés par Akuo Energy et Medine, et un financement bancaire a été conclu avec la Banque des Mascareignes.

L’indépendance énergétique en ligne de mire

Thierry Sauzier, Chief Executive Officer du Groupe Medine déclare : « En ligne avec la volonté des autorités Mauriciennes de mieux équilibrer les différentes sources d’approvisionnement du pays, l’indépendance énergétique représente un enjeu majeur dans un contexte local de développement durable. Medine a décidé de se donner les moyens de relever le défi. C’est une grande première pour notre groupe qui, par le biais de cette collaboration avec Akuo Energy, s’ouvre à de nouvelles perspectives de croissance ». Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy ajoute : « Il est précieux pour nous de pouvoir collaborer avec un acteur tel que Medine Limited. Ils ont su nous apporter toute l’expertise locale. Ce projet marque pour nous le début d’un partenariat long terme pour des projets renouvelables et innovants à l’île Maurice. »

Le projet dans son ensemble devrait générer plusieurs dizaines d’emplois, notamment pendant la phase d’aménagement de la ferme photovoltaïque, puis lors de sa construction et enfin de sa maintenance. Akuo Energy Mauritius explore également la possibilité d’implémenter le concept innovant Agrinergie®, qui maximise l’utilisation de l’espace en combinant l’agriculture avec les panneaux solaires. Les cultures pourront être organisées entre les rangées de panneaux photovoltaïques, en prenant en considération les contraintes et opportunités du site et en mettant l’accent sur des cultures traditionnelles et l’expertise locale dans la continuité d’une approche holistique et durable. D’autres projets agricoles sont également à l’étude, comme l’éco-pâturage de moutons ou encore l’installation de ruches.

