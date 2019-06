Record du monde pour l’efficacitÃ© des cellules et modules de Jinko Solar

Les efforts de JinkoSolar en matière de R&D et d’innovation portent leurs fruits. L’efficacité de conversion maximale des cellules Cheetah et de ses cellules de type N du groupe chinois a atteint 24,38% et 24,58%, respectivement, lors de tests menés par l’Académie chinoise des sciences en mars 2019, cette Académie nationale chinoise faisant autorité en matière de contrôle. En outre, le module monocristallin à haute efficacité version 72 de JinkoSolar (cellule: 158,75 * 158,75) a atteint 469,3W lors des tests menés par TÜV Rheinland en mai 2019. JinkoSolar a réalisé des avancées significatives dans le domaine des technologies de pointe en matière d’efficacité et de haute puissance des cellules et des modules, établissant un nouveau standard industriel pour des performances optimales.

La chaîne de production de JinkoSolar comprend des équipes de recherche et développement de plaquettes de silicium, de cellules solaires et de modules solaires. Cette organisation a permis de réaliser d’importantes percées technologiques qui ont été déterminantes pour le rendement extrêmement élevé des cellules solaires et de la puissance de sortie des modules. Plusieurs technologies avancées ont été mises en œuvre, notamment la croissance des tranches de silicium avec une concentration extrêmement faible en oxygène et en défauts, la technologie des cellules solaires HOT, la technologie de connexion des cellules à faibles pertes et la technologie de collecte de lumière intégrée au module.

“Avec notre engagement à révolutionner le secteur en utilisant l’innovation technologique, JinkoSolar a continuellement battu des records mondiaux en matière d’efficacité des cellules et modules solaires”, a déclaré le Dr Hao Jin, vice-président de la recherche et développement de JinkoSolar. “Pour compléter nos efforts d’amélioration continue de la technologie de nos produits et créer plus de valeur pour nos clients mondiaux, JinkoSolar a mis en place une plateforme de recherche commune avec de nombreuses institutions de recherche et développement de pointe à travers le monde.”

