Air Liquide et le Groupe ADP sâ€™allient pour faire entrer lâ€™hydrogÃ¨ne dans lâ€™Ã©cosystÃ¨me aÃ©roportuaire

Dans le cadre de cette co-entreprise, Air Liquide apportera son expertise dans le domaine de l’hydrogène, allant de la production par électrolyse, la liquéfaction, le stockage jusqu’à la distribution d’hydrogène jusqu’aux avions. Groupe ADP apportera son expertise en ingénierie aéroportuaire, ainsi que son savoir-faire dans les opérations aéroportuaires.



À cette occasion, Edward Arkwright, directeur général exécutif du Groupe ADP a déclaré : « La création de cette coentreprise est une évidence après le travail d’étude effectué conjointement avec Air Liquide au cours de l’année écoulée, afin de permettre l’émergence, dès 2023, des premiers cas d’usage au sol autour des technologies hydrogène sur nos aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Notre collaboration avec Air Liquide s’inscrit dans la durée et s’appuie sur nos complémentarités d’expertises : la chaîne d’approvisionnement hydrogène pour Air Liquide et l’aménagement et les opérations aéroportuaires pour le Groupe ADP ».

Matthieu Giard, Vice-Président et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, directeur des activités Hydrogène, a déclaré : « L’hydrogène est nécessaire pour réussir la transition énergétique, et les études que nous avons menées avec le Groupe ADP depuis un an confirment la contribution majeure que cette molécule peut apporter dans la décarbonation du secteur aéroportuaire. Les aéroports doivent être prêts à accueillir les avions hydrogène en 2035, et ainsi favoriser l’émergence d’un écosystème pour la mobilité hydrogène au sens large. C’est donc dès maintenant qu’il faut travailler à la mise en place de l’infrastructure correspondante. C’est dans cet objectif qu’Air Liquide et le Groupe ADP prévoient de créer la première coentreprise spécialisée dans ce domaine, s’appuyant sur notre première collaboration et les expertises complémentaires des deux Groupes. En ligne avec nos engagements, notre ambition est de contribuer activement au développement d’une société bas carbone ».