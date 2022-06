La France atteint ses objectifs en matiÃ¨re dâ€™Ã©missions de gaz Ã  effet de serre

Le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) publie une estimation des émissions de gaz à effet de serre de la France pour 2021. Selon cette estimation, les émissions françaises en 2021 sont de 418 Mt CO 2 e (hors secteur des terres et des forêts). Ces résultats correspondent à la trajectoire prévue par la Stratégie nationale bas-carbone. Le CITEPA publie également les chiffres consolidés des émissions en 2020.

D’après les résultats publiés par le CITEPA pour l’année 2021, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre (418 Mt CO 2 e) respecte la trajectoire fixée par la Stratégie Nationale bas-carbone (422 Mt CO 2 e). Ainsi, par rapport à l’année 2019 (avant le confinement), les émissions de 2021 sont en baisse de 3,8 % (soit -16 Mt CO 2 e, hors secteur des terres et des forêts). Depuis 2017, la baisse atteint 9,6 %.

Ces résultats prouvent l’efficacité des dispositifs français et européens pour transformer nos façons de produire, de se déplacer et de consommer, et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre.