Les rÃ©sultats dâ€™Akuo garants de la bonne santÃ© financiÃ¨re du groupe

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, annonce un EBITDA en hausse de 6% à 136 millions d’euros sur l’exercice 2021 pour un chiffre d’affaires en progression de 9% à 233 millions d’euros.

Sur l’exercice 2021, Akuo a enregistré un chiffre d’affaires en progression de 9% à 233 millions d’euros en normes IFRS. L’essentiel du chiffre d’affaires est constitué des ventes d’énergie des centrales ainsi que dusolde de ventes de produits et services à des tiers. Rappelons que les revenus de ventes d’énergie sont liés à des ressources indépendantes de l’économie et en très grande majorité à des contrats long terme de rachat d’électricité avec des entreprises détenues en partie par les états où sont implantés nos projets.

Activité et résultats en hausse

La hausse de l’activité s’explique par différents facteurs :

(1) impact en année pleine des centrales mises en service en 2020,

(2) injection dans le réseau au second semestre des premiers électrons de la centrale éolienne Gatinais 2 et

(3) intégration des actifs hydro en Bulgarie.

Les centrales mises en service en Pologne (132 MW) et aux Etats-Unis (93 MW) ont été consolidées par mise en équivalence et n’ont donc pas eu d’incidence sur le chiffre d’affaires du Groupe. Il en est de même pour les centrales biomasse France, cédées sur l’exercice, qui sont comptabilisées en tant qu’actifs destinés à la vente depuis 2020 (norme IFRS 5).

Sur la période, les ventes d’énergie progressent de 3,4% à 298 millions d’euros résultant notamment de l’impact en année pleine des centrales mises en service en 2020, la contribution des centrales mises en service et acquises en 2021 et la cession des centrales biomasse en France (49 MW) et de la centrale hydro de 3 MW Germanea (portefeuille Diamond). Fin 2021, l’éolien, le solaire et l’hydro représentaient respectivement 49%, 30% et 7% des ventes globales d’énergie.

L’EBITDA est en hausse de 6% à 136 millions d’euros, soit une marge de 59% contre 60% un an plus tôt. L’activité hydro enregistre une très forte progression de sa rentabilité en lien avec hausse des prix de gros de l’électricité ; l’activité solaire affiche quant à elle une marge quasi-stable. Dès lors, la stabilité de la rentabilité s’explique par une moindre performance dans l’éolien en raison notamment d’une ressource moins importante en Uruguay et en France, un incident exceptionnel sur la centrale Les Vignes (12 MW) en France et une moindre contribution de la centrale Pecasa (50 MW) en République dominicaine. En ce qui concerne la France, le décret du gouvernement publié en 2021 a précisé les conditions de révision des contrats d’achat d’électricité des centrales solaires situées en France et en outre-mer mises en service avant 2011 avec une entrée en vigueur au 1er décembre 2021. Des clauses de sauvegarde ont été activées pour les projets concernés. Cette mesure a logiquement eu un impact comptable sur la valorisation des actifs du Groupe à fin 2021 sans toutefois remettre en cause le respect du covenant financier vis-à-vis des prêteurs obligataires.

Mise en service de six nouveaux projets et acquisition de cinq projets en exploitation

L’année 2021 a été marquée par une dynamique positive au niveau des projets avec la mise en service de six nouveaux projets et l’acquisition de 5 centrales hydro en exploitation (Bulgarie, 15,5 MW) représentant au total plus de 260 MW électrique et près de 20 MWh de stockage. Les mises en service couvrent 3 territoires : (1) la France, avec la centrale éolienne Gatinais 2 (21 MW) en France métropolitaine et le projet de stockage Madinina en Martinique (19 MWh), (2) les USA avec le projet éolien Bennington (93 MW) et (3) la Pologne avec un portefeuille de trois projets éoliens (132 MW). De nombreux chantiers ont également été démarrés ou poursuivis sur l’exercice. Ceci concerne la France métropolitaine avec l’extension de la centrale de solaire flottant O’MEGA 1 permettant de porter la capacité à 22 MW, et la centrale solaire Tarabise (11,5 MW). Dans les ZNI, les équipes ont été mobilisées en Nouvelle-Calédonie avec le projet de serres photovoltaïques et de stockage Kwita Wije (6 MW / 3 MWh), les projets de solaire avec stockage Lesport (1,35 MW/ 2,9 MWh) et Hamaha (1,2 MW / 2,4 MWh) à Mayotte et le projet solaire avec stockage Janar (4,9 MW / 10,6 MWh) à la Réunion. Enfin, le Groupe a démarré la construction de la centrale solaire Matrisol (53 MW) en République dominicaine, le projet solaire Planeta Rica (26 MW) en Colombie et le projet solaire Thessaly (4 MW) en Grèce. En parallèle, Akuo a mis en service, pour compte de tiers, les projets de stockage Tonga 1 & 2 dans le Pacifique d’une capacité de globale de 29 MWh et poursuivi la construction du projet éolien Escalade (336 MW) aux Etats-Unis. Fin 2021, le parc en exploitation et en construction représentait une capacité électrique de 1,4 GW et une puissance de stockage de 71,5 MWh.

Evénements récents et perspectives

Plus que jamais, au moment où les tensions géopolitiques démontrent la pertinence des énergies locales et vertes, le Groupe reste focalisé sur la réalisation de projets qui participent non seulement à l’accélération de la souveraineté énergétique mais aussi agricole. Outre les projets, le Groupe a :

- continué l’optimisation du portefeuille d’actifs en exploitation du Groupe avec le refinancement bancaire et equity d’un portefeuille de 5 centrales hydrauliques en Bulgarie d’une capacité de 15,5 MW,

- poursuivi sa collaboration sur le territoire français avec la société Plüm énergie pour la fourniture d’une électricité verte et locale, bien qu’il en soit sorti du capital suite à l’acquisition majoritaire par le fournisseur d’énergie renouvelable britannique Octopus Energy,

- signé, au travers de l’agrégateur GEARS, co-entreprise récemment créée entre Akuo et Spyropoulos, des premiers contrats de services avec plusieurs centrales solaires en exploitation en Grèce d’une capacité globale de près de 80 MW.

Réaffirmer la stratégie d’indépendance du Groupe

Enfin sur le plan capitalistique, le début de l’exercice a été marqué par la validation de l’opération de renforcement des dirigeants-fondateurs au capital du Groupe. Au travers d’une ligne de financement en quasi-fonds propres amenée par ICG Infra, Eric Scotto et Patrice Lucas accroissent les moyens financiers du Groupe, permettant ainsi d’accélérer son développement sur le marché dynamique et compétitif de la production d’électricité renouvelable. Pour 2022, Akuo anticipe une nouvelle progression des ventes d’énergie en dépit de l’impact en année pleine de la cession des actifs biomasse en France. Au premier trimestre, les ventes affichent une hausse de 19% (chiffre non-audité) résultant notamment de l’impact des mises en service de l’année précédente et d’un contexte de prix de vente particulièrement favorable à certains de nos actifs. Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo : « Dans un contexte sanitaire encore contraignant et de tensions au niveau des approvisionnements, les équipes ont redoublé d’effort pour assurer la poursuite du développement, du financement, de la construction et de l’exploitation de projets de production d’électricité décentralisée et durable au service des territoires. L’opération capitalistique réalisée en ce début d’année permet de réaffirmer la stratégie d’indépendance du Groupe et de lui donner les moyens d’accompagner le mouvement d’accélération de la transition énergétique. La hausse des prix de gros de l’électricité que nous observons depuis plusieurs trimestres et la situation en Ukraine ne font en tout cas que confirmer l’importance des énergies renouvelables dans les politiques énergétiques des pays »