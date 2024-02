AIKO vient dâ€™annoncer son entrÃ©e sur le marchÃ© franÃ§ais au Salon Open Energies

AIKO est connu depuis de nombreuses années en tant que fabricant de cellules solaires PERC et TOPCon, avec deslivraisons cumulées à fin 2023 dépassant les 120 GW. Aujourd’hui, Aiko a étendu ses activités sur la technologie des modules ABC (All Back Contact). Avec un institut de recherche Solarlab AIKO Europe et une direction des ventes et du marketing européen dont le siège est à situé à Düsseldorf, l’entreprise devient rapidement un acteur majeur du secteur des modules ABC en Europe. Et la France de devenir une cible privilégiée !

Lauréat du prix Intersolar AWARD 2023 et du prix Red Dot Product Design Award 2023 pour ses modules ABC, AIKO a annoncé son entrée sur le marché français avec ses panneaux solaires exposés au Salon Open Energies à Lyon.



Des rendements jusqu’à 24%

La technologie d’AIKO combine des cellules solaires de TOPCon – type N avec des contacts passivants et une architecture de contact arrière (ABC) pour créer les panneaux solaires les plus puissants et les plus esthétiques du marché.

« Nous sommes ravis de présenter les panneaux innovants de technologie ABC TOPCon-type N d’AIKO sur le marché français. Avec des rendements de panneaux allant jusqu’à 24 %, ce sont parmi les panneaux les plus efficaces disponibles actuellement sur le marché, qui offrent une robustesse impressionnante, avec une dégradation annuelle des performances de ≤0,35 %, appuyée par une garantie de performance de 30 ans. », déclare Frédéric Baralon, Country Manager de AIKO en France.

Un aspect esthétique d’un noir pur

La technologie ABC d’AIKO offre également des améliorations au niveau du système telles qu’une meilleure réponse en faible luminosité, un meilleur coefficient de température (-0,26 %/℃), une protection contre les microfissures cellulaires et des taux de dégradation plus faibles (- 0,35 %/an sur 30 ans), ainsi que l’optimisation de l’ombrage. « Ces innovations technologiques sont le fruit de l’investissement continu d’AIKO dans la R&D et la production de cellules de haute qualité depuis plus d’une décennie », ajoute Frédéric Baralon. En réduisant de façon conséquente les pertes d’ombrage, la technologie ABC d’AIKO permet non seulement une efficacité de module jusqu’à 24 %, mais également un aspect esthétique d’un noir pur. Cela rend le produit très populaire dans les applications résidentielles.

Des modules pour toutes les applications recherchées

AIKO propose actuellement quatre produits dans son portefeuille pour les applications résidentielles, quatre pour les installations C&I et un pour les grandes centrales au sol. Les produits résidentiels sont disponibles dans des configurations à double verre et à simple verre et sont proposés en deux variantes : la série Full Black, qui présente une esthétique supérieure, et la série White avec une puissance de sortie plus élevée. Au sein de la série C&I, les produits comprennent des modules de feuille de fond en verre dans des variantes noir et blanc, un produit bi-verre et un module léger. Les modules bifaciaux et bi-verre à 72 cellules d’une puissance allant de 620w à 640W font partie la gamme destinée aux grands installation solaires (Ombrières, Centrales au sol, Agrivoltaïsme). « Les modèles que nous lançons en France ont la capacité de répondre aux besoins et aux exigences de nos clients sur le marché français quelques soient les applications recherchées » précise Frédéric Baralon.