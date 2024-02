La RÃ©gion ÃŽle-de-France et Bpifrance lancent le Â« PrÃªt transition Ã©cologique ÃŽle-de-France Â» pour les TPE-PME

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance lancent le « Prêt transition écologique Île-de-France », en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables. Ce nouveau dispositif permettra d’accorder 20 millions d’euros de financements à des TPE/PME, avec l’objectif de soutenir près de 150 entreprises régionales d’ici 2024.

La Région Île-de-France mobilise de nouvelles ressources pour lancer le dispositif « Prêt transition écologique Île-de-France ». Ce prêt finance les TPE/PME de la région qui souhaitent effectuer des investissements favorisant la transition énergétique et environnementale (TEE) de leur activité.

Un diagnostic énergétique préalable

Préalablement à sa demande de « Prêt transition écologique Île-de-France », l’entreprise devra avoir réalisé un diagnostic énergétique ou environnemental référencé par la Région ou Bpifrance. Ce dernier doit permettre à l’entreprise de disposer d’un accompagnement personnalisé, reposant sur une analyse détaillée de ses enjeux de transition écologique et un plan d’action détaillé pour atteindre ses objectifs climatiques. Consenti à un taux fixe préférentiel, grâce à l’intervention de la Région, le « Prêt transition écologique Île-de-France » s’adresse aux TPE-PME de tous secteurs d’activités, ayant plus de trois ans d’existence. Le montant des prêts distribués est compris entre 10 000 et 500 000 euros. Les prêts d’un montant inférieur à 50 000 euros bénéficient d’un processus entièrement dématérialisé. D’une durée de cinq à sept ans avec un différé de remboursement d’un à deux ans, ce prêt bonifié est accordé sans prise de garantie sur les actifs de l’entreprise ou le patrimoine du dirigeant. Un co-financement du même montant que le « Prêt transition écologique » est toutefois obligatoire auprès de partenaires financiers.

Accélérer la transition énergétique pour une Île-de-France décarbonée

Ce prêt est financé par la Région Île-de-France. Via le « Prêt transition écologique Île-de-France », la Région et Bpifrance entendent ainsi soutenir les entreprises régionales souhaitant effectuer des investissements leur permettant d’amorcer ou d’accélérer la transition écologique et énergétique de leur activité. La mobilisation forte des experts-comptables auprès de leurs clients permet de sécuriser l’ensemble du dispositif. Il vient renforcer la stratégie régionale pour une Île-de-France décarbonée, concrétisée par un plan de financement de 400 millions pour accélérer la décarbonation du tissu économique francilien.

www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/la-region-accelere-la-reindustrialisation-decarbonee-de-lile-de-france