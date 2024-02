AIKO vient dâ€™annoncer son entrÃ©e sur le marchÃ© franÃ§ais au Salon Open Energies

AIKO est connu depuis de nombreuses années en tant que fabricant de cellules solaires PERC et TOPCon, avec deslivraisons cumulées à fin 2023 dépassant les 120 GW. Aujourd’hui, Aiko a étendu ses activités sur la technologie des modules ABC (All Back Contact). Avec un institut de recherche Solarlab AIKO Europe et une direction des ventes et du marketing européen dont le siège est à situé à Düsseldorf, l’entreprise devient rapidement un acteur majeur du secteur des modules ABC en Europe. Et la France de devenir une cible privilégiée !



Lauréat du prix Intersolar AWARD 2023 et du prix Red Dot Product Design Award 2023 pour ses modules ABC, AIKO a annoncé son entrée sur le marché français avec ses panneaux solaires exposés au Salon Open Energies à Lyon.



Des rendements jusqu’à 24%

La technologie d’AIKO combine des cellules solaires de TOPCon – type N avec des contacts passivants et une architecture de contact arrière (ABC) pour créer les panneaux solaires les plus puissants et les plus esthétiques du marché.

« Nous sommes ravis de présenter les panneaux innovants de technologie ABC TOPCon-type N d’AIKO sur le marché français. Avec des rendements de panneaux allant jusqu’à 24 %, ce sont parmi les panneaux les plus efficaces disponibles actuellement sur le marché, qui offrent une robustesse impressionnante, avec une dégradation annuelle des performances de ≤0,35 %, appuyée par une garantie de performance de 30 ans. », déclare Frédéric Baralon, Country Manager de AIKO en France.

Un aspect esthétique d’un noir pur

La technologie ABC d’AIKO offre également des améliorations au niveau du système telles qu’une meilleure réponse en faible luminosité, un meilleur coefficient de température (-0,26 %/℃), une protection contre les microfissures cellulaires et des taux de dégradation plus faibles (- 0,35 %/an sur 30 ans), ainsi que l’optimisation de l’ombrage. « Ces innovations technologiques sont le fruit de l’investissement continu d’AIKO dans la R&D et la production de cellules de haute qualité depuis plus d’une décennie », ajoute Frédéric Baralon. En réduisant de façon conséquente les pertes d’ombrage, la technologie ABC d’AIKO permet non seulement une efficacité de module jusqu’à 24 %, mais également un aspect esthétique d’un noir pur. Cela rend le produit très populaire dans les applications résidentielles.

Des modules pour toutes les applications recherchées

AIKO propose actuellement quatre produits dans son portefeuille pour les applications résidentielles, quatre pour les installations C&I et un pour les grandes centrales au sol. Les produits résidentiels sont disponibles dans des configurations à double verre et à simple verre et sont proposés en deux variantes : la série Full Black, qui présente une esthétique supérieure, et la série White avec une puissance de sortie plus élevée. Au sein de la série C&I, les produits comprennent des modules de feuille de fond en verre dans des variantes noir et blanc, un produit bi-verre et un module léger. Les modules bifaciaux et bi-verre à 72 cellules d’une puissance allant de 620w à 640W font partie la gamme destinée aux grands installation solaires (Ombrières, Centrales au sol, Agrivoltaïsme). « Les modèles que nous lançons en France ont la capacité de répondre aux besoins et aux exigences de nos clients sur le marché français quelques soient les applications recherchées » précise Frédéric Baralon.

Livre blanc 2023 sur l’action climatique de LONGi : réduction des émissions opérationnelles de près de 40 %

LONGi, leader mondial de la technologie solaire, a réduit ses émissions opérationnelles par unité de chiffre d’affaires de près de 40 % en 2022, 47 % de la consommation totale d’électricité de LONGi provenant désormais d’alternatives durables, ce qui permet d’éliminer environ 2,5 millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone. Ces réalisations en matière de développement durable ont été annoncées dans le troisième Livre blanc consécutif sur l’action climatique de l’entreprise.

Depuis 2012, la capacité totale des plaquettes photovoltaïques livrées par LONGi a atteint près de 290 GW, se traduisant par une alimentation électrique totale de plus de 1 140 térawattheures, ce qui équivaut à économiser 140 millions de tonnes de charbon. En outre, 530 millions de tonnes de dioxyde de carbone ont été évitées grâce aux plaquettes photovoltaïques expédiées par LONGi au cours de la même période, ce qui équivaut à planter 2,67 milliards d’arbres.

Le fleuron de LONGi : l’usine zéro carbone de Baoshan utilise 99,09 % d’énergie verte

En 2022, 99,09 % de la consommation totale d’énergie de l’usine de fabrication de LONGi basée à Baoshan provenait d’énergie verte. La construction d’un système d’énergie solaire sur le toit est terminée et le projet de récupération des gaz résiduaires du gaz naturel a été lancé. Actuellement, la base de fabrication de LONGi à Baoshan a été vérifiée par l’institut Fresenius, leader mondial de la certification SGS conformément à la norme PAS 2060 sur l’engagement à atteindre la neutralité carbone. « C’est un honneur de diriger une entreprise qui donne la priorité au développement durable par le biais de l’énergie propre, et le livre blanc annuel de LONGi est l’un des moyens de démontrer cet engagement », a déclaré Li Zhenguo, fondateur et président de LONGi. « Nous espérons que la publication de ce livre blanc sur l’action climatique ici à la COP28 signale à la communauté internationale que malgré les défis de la lenteur de la reprise économique mondiale et des conflits locaux, LONGi se consacre au développement durable non seulement en Chine, mais dans le monde entier. »

SBTi, ISSB, IPE : l’engagement de LONGi en faveur du développement durable est évalué et validé par des initiatives de recherche internationales de renom

Le rapport annuel, qui en est à sa troisième année, souligne l’engagement de LONGi à lutter contre le changement climatique et à progresser vers un avenir sans émissions nettes grâce à l’innovation et à la recherche dans le domaine de l’énergie solaire. Parmi les autres réalisations présentées dans le rapport, LONGi est le premier acteur de l’industrie solaire chinoise à obtenir l’approbation de l’initiative SBTi (Science-based Target Initiative) pour des objectifs à court terme, ce qui constitue une réalisation capitale pour l’entreprise. LONGi a également adopté les recommandations du groupe de travail sur la divulgation financière liée au climat (TCFD). Le TCFD a été créé en 2015 par le Conseil de stabilité financière (CSF) basé à Bâle, afin de promouvoir la stabilité financière internationale. Il encourage les organisations à intégrer leur impact sur le climat mondial dans leur reporting en cherchant à rendre les informations fournies par les entreprises en matière de climat plus cohérentes et donc plus comparables.

Le 26 juin 2023, l’International Sustainability Standards Board (ISSB) a été invité par la Chine à publier les deux premières normes relatives à la divulgation, qui établissent une référence commune pour la divulgation d’informations en matière de durabilité à l’échelle mondiale. Récemment, LONGi a obtenu le « Partnership for Early Awareness of Sustainability-Disclosure Today » (P4EAST) de l’ISSB de la Conférence internationale de Pékin sur le développement durable. En tant qu’entreprise leader dans le domaine de la technologie solaire, LONGi soutient également les normes de l’ISSB en tant que référence cohérente à l’échelle mondiale pour la divulgation d’informations en matière de climat durable. LONGi espère encourager les entreprises en amont et en aval de l’industrie photovoltaïque à apprendre et à comprendre les normes de l’ISSB. Une autre distinction notable est le troisième classement consécutif de LONGi dans l’indice de transparence de l’action climat des entreprises (CATI) réalisé par l’Institut pour les affaires publiques et environnementales (IPE). Cela témoigne de l’engagement continu de l’entreprise en faveur de la transparence et de l’action climatique au sein de l’industrie.

Rénovations visant à économiser l’eau : vers un avenir net-zéro grâce à l’innovation solaire et au-delà

Les efforts de LONGi vont au-delà de la technologie solaire et, en 2022, l’entreprise a réalisé un investissement important pour mettre en œuvre des rénovations visant à économiser l’eau, développer des projets de sources d’eau alternatives et améliorer le taux d’utilisation de l’eau récupérée dans ses processus de production. En conséquence, LONGi a réduit la consommation d’eau par unité de produit dans la production cellulaire de plus de 51 % en 2022 par rapport à 2020, dépassant l’objectif d’une réduction de 46 % qu’elle s’était fixée pour 2025. « Le voyage vers un avenir net-zéro peut prendre plus de temps, mais nous finirons par atteindre notre destination — c’est ce que nous avons dit dans notre premier livre blanc, et c’est toujours vrai aujourd’hui », a déclaré Li Zhenguo. « La publication annuelle de notre livre blanc vise à montrer à l’ensemble de la société notre ferme ambition, nos actions pragmatiques et nos progrès en matière de protection du climat. LONGi s’engage à démontrer la valeur et l’impact de la technologie solaire alors que nous recherchons collectivement des pratiques de développement durable et de nouveaux moyens de lutter contre le changement climatique. »

www.longi.com/en/special-event/climate-action-2023/