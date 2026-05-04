AO photovoltaÃ¯que au sol : le cahier des charges de la 9Ã¨me pÃ©riode est publiÃ©

Le cahier des charges relatif Ã la 9Ã¨me pÃ©riode de lâ€™Appel d’offres Photovoltaique au Sol est paru sur le site de la CRE.Â Il y est notamment notÃ© que sont Ã©ligibles au prÃ©sent appel dâ€™offres les installations photovoltaÃ¯ques au sol ainsi que les installations agrivoltaÃ¯ques au sens du prÃ©sent cahier des charges, y compris lorsquâ€™elles valorisent une partie de leur production dans le cadre dâ€™une opÃ©ration dâ€™Autoconsommation Individuelle et/ou dans le cadre dâ€™une opÃ©ration dâ€™Autoconsommation Collective. FidÃ¨le aux engagements du gouvernementâ€¦

La phase de questions/rÃ©ponses est dÃ©sormais ouverte. La date limite pourÂ poser une questionÂ est fixÃ©e au 15 juin prochain Ã 14h00. La 9Ã¨me pÃ©riode court jusquâ€™au 30 juillet 2026 (dÃ©pÃ´t possible Ã compter du 20 juillet 2026). La puissance cumulÃ©e appelÃ©e est de 925 MWc, comme pour les pÃ©riodes prÃ©cÃ©dentes. DÃ©tailÂ : en cas dâ€™Ã©galitÃ© de note, lâ€™offre ayant le moindre prix est classÃ©e en premier. En cas dâ€™Ã©galitÃ© de note et de prix, lâ€™offre ayant la moindre puissance est classÃ©e en premier.

www.cre.fr/fileadmin/Documents/Appels_d_offres/2026/CDC_PPE2_Sol_P9.pdf