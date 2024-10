AIE/PVPS : Rapport dâ€™enquÃªte national sur les applications de lâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que aux Ã‰tats-Unis 2023

Ce rapport consacré au développement de l’énergie photovoltaïque outre-Atlantique fournit une analyse approfondie du marché photovoltaïque aux États-Unis et de l’évolution de la situation au cours de l’année écoulée. Ce rapport complet fait partie de la tâche 1 de l’AIE sur le PVPS, qui vise à promouvoir et à faciliter l’échange d’informations sur les aspects techniques, économiques et sociaux des systèmes d’énergie photovoltaïque.

Parmi les principaux points saillants du rapport on retiendra :

Des installations record

En 2023, les États-Unis ont connu une année remarquable pour le déploiement de l’énergie solaire, avec un total de 26,3 GWAC de nouvelle capacité photovoltaïque installée. Cela représente une croissance significative par rapport aux années précédentes, marquant le maintien du leadership du pays dans le domaine de l’énergie solaire.

Systèmes décentralisés et centralisés

Le rapport fait la distinction entre les systèmes photovoltaïques décentralisés (résidentiels, commerciaux et industriels) et centralisés (à l’échelle des services publics). À eux seuls, les projets à grande échelle ont contribué à hauteur de 18,4 GW de la capacité totale en 2023, tandis que les systèmes décentralisés ont ajouté 7,9 GW.

Énergie solaire communautaire

Les États-Unis ont installé 1,04 GW de projets solaires communautaires, ce qui continue de gagner en popularité dans tout le pays. La capacité cumulée de ces projets a atteint 7,2 GW, ce qui souligne la participation croissante des communautés à la production d’énergie solaire.

Compétitivité

Les prix des modules photovoltaïques et les coûts des systèmes ont continué de baisser, ce qui a renforcé la compétitivité de l’électricité solaire. Le prix moyen des systèmes photovoltaïques résidentiels s’élevait à 2,49 $/W, tandis que les grands systèmes centralisés affichaient des coûts aussi bas que 1,16 $/W.

Soutien politique

Le rapport souligne le rôle des politiques nationales et étatiques, en particulier la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), qui a introduit d’importants crédits d’impôt et incitations pour les installations solaires et la fabrication. Ces politiques ont catalysé la croissance de l’énergie solaire et devraient entraîner un déploiement encore plus rapide dans les années à venir.

Regard vers l’avenir

Le rapport conclut que l’énergie solaire jouera un rôle crucial dans la voie des États-Unis pour atteindre leurs objectifs climatiques, y compris l’objectif de l’administration Biden d’un secteur de l’énergie sans pollution par le carbone d’ici 2035. Grâce à un soutien politique continu et aux progrès technologiques, le marché solaire américain est prêt à poursuivre sa croissance, tant dans les projets à grande échelle que dans les applications résidentielles.

iea-pvps.org/national_survey/national-survey-report-of-pv-power-applications-in-the-usa-2023/