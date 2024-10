SOLAIRE EXPO MAROC 2025 du 25 au 27 fÃ©vrier 2025

La 13ème édition de SOLAIRE EXPO MAROC 2025, se tiendra à la Foire Internationale de Casablanca du 25 au 27 février 2025. Cet événement incontournable dans le secteur des énergies renouvelables réunira les principaux acteurs, experts et décideurs. Professionnels, entrepreneurs ou passionnés par l’énergie solaire, cette exposition offrira une vue complète et enrichissante sur l’avenir de cette industrie en pleine expansion.

Depuis sa première édition en 2012, SOLAIRE EXPO MAROC est devenu, par notoriété et positionnement, le Rendez-vous annuel et la vitrine de référence du domaine de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique au Maroc et en Afrique. Connu comme une plateforme, qui permet de créer, développer et présenter des synergies, des solutions pour les acteurs et les intéressés du domaine de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique, en offrant la possibilité de :

• Présenter les innovations techniques et les dernières tendances.

• Développer un marché à l’international, en particulier au

Maroc et en Afrique.

• Concentrer tous les RDV d’affaires en un même lieu.

• Proposer des produits et services à un visitorat professionnel ciblé

En marge de SOLAIRE EXPO MAROC, un agenda scientifique diversifié sera au programme, via des :

Conférences & Workshops : des experts nationaux et internationaux, échangent et partagent leurs expériences en débattant des sujets et des thèmes du domaine de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique avec un public ciblé et qualifié.

Tables rondes permettent également de quantifier les connaissances des auditeurs dans différents domaines de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique.

Concours Universitaire de la Recherche et d’Innovation

‘CURI’ a pour objectif principal la promotion et la stimulation de la recherche et de l’innovation au niveau national et international, en visualisant à valoriser la contribution de la recherche via la récompense des meilleurs travaux universitaires prometteurs, menés dans le domaine de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique.

