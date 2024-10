Highcast lève 2 millions d’€ pour aider les sites industriels à gagner en compétitivité énergétique

Highcast, startup qui accompagne les industriels dans leur transition énergétique, annonce une levée de fonds en « seed » de 2 millions d’euros, co-menée par CS Venture, l’alumni fund de CentraleSupélec et un investisseur privé spécialiste de l’énergie. Le tour de table a également rassemblé AFI Ventures – le fonds impact de Ventech, VIF (actionnaires famille Wendel) et Super Capital. D’autres BA de renom tels Laurent Courtois, Vincent Bryant, ou encore François-Régis Déhéry sont également associés à ce tour de financement. En identifiant les ressources de flexibilité, l’IA de Highcast permet d’optimiser la planification des unités de production et réduit les factures d’électricité de 5 à 20 % !

Highcast se donne une double mission : accompagner les industriels dans l’optimisation de leur consommation électrique et réduire leur empreinte carbone. Sa vision est qu’il est nécessaire de produire et donc de consommer sur les plages horaires moins chères et moins carbonées.

Highcast, l’approche hybride Terrain+IA qui accompagne les industriels

Pour ce faire, Highcast structure son approche de la façon suivante :

Sur le terrain : identification du potentiel de flexibilité de chaque unité de production sans installation matérielle supplémentaire.

Avec l’IA :

création d’un jumeau numérique, exclusif et personnalisé, qui permet la construction de l’indice ICE (indice de coûts d’électricité), qui intègre l’ensemble des enjeux contractuels, réglementaires et de marché.

(indice de coûts d’électricité), qui intègre l’ensemble des enjeux contractuels, réglementaires et de marché. prévisions personnalisées sur plusieurs jours, des coûts horaires de l’électricité et, à moyen terme, des émissions de CO2.

La plateforme propose ensuite un outil d’aide à la décision sur la planification et l’ordonnancement de la production et formalise enfin une vue concrète de pilotage au niveau des lignes de production elles-mêmes.“ Chez Highcast nous pensons que la transition énergétique est source d’opportunités et que la maîtrise de la consommation d’électricité constitue un levier de performance sous-exploité. Nous travaillons à donner aux grands industriels les outils de pilotage dont elles ont besoin pour réduire leur facture d’électricité, jusqu’à 20%.” commente Vivien Robert, co-fondateur et CEO de Highcast “ CS Ventures accompagne les startups de l’écosystème CentraleSupelec et notamment les projets deeptech et industriels. Également accélérée par 21st by CentraleSupelec, Highcast est une parfaite illustration de notre feuille de route et nous sommes heureux d’avoir mené leur première levée.” ajoute Cédric Curtil, Directeur Exécutif de CS ventures

La maîtrise de la consommation électrique, enjeu économique et environnemental majeur

Conscients de la nécessaire transition vers des énergies renouvelables, les industriels électrifient de plus en plus leur outil de production et diversifient leurs approvisionnements d’électricité autant que possible comme avec l’autoconsommation par exemple. Il en résulte une complexité souvent difficile à prendre en compte au quotidien du fait de la multiplicité des contraintes. Maîtriser la facture d’électricité est donc un enjeu de compétitivité et de performances pour les industriels. Si le coût de l’électricité connaît des variations notables sur les marchés, l’amplitude de ces variations s’est accentuée ces dernières années, notamment alimentées par le développement des énergies renouvelables, dont la production est, par nature, plus intermittente. Ainsi, par exemple :

Explosion du nombre d’heures à prix négatif – de janvier à septembre 2024, ce chiffre est supérieur au nombre d’heures cumulées depuis 2017 ! (490 en 2024 vs. 407 en cumul de 2017 à 2023 - source : ENTSOE (Day-ahead Prices FR)

Fluctuations au sein d’une même journée 2,5 fois plus extrêmes qu’avant la crise de 2022 (source – idem)

Une levée de fonds pour accélérer la maîtrise des coûts et la marche vers une énergie décarbonée

Les objectifs de la levée de fonds qui vient d’être réalisée sont concentrés sur des recrutements stratégiques et le développement de la plateforme pour intégrer des fonctionnalités se rapprochant encore plus des enjeux du marché de l’énergie, de la prise en compte des impacts carbone, et des contraintes de production. Ces objectifs devraient permettre d’activer des gisements d’économies encore non exploités dans les usines. “Cette levée va notamment nous permettre de concrétiser la seconde partie de la mission d’Highcast : réduire l’impact carbone des industriels en leur donnant un outil de mesure, de pilotage et d’optimisation de leurs coûts carbone réels ” conclut Flore de Lasteyrie, co-fondatrice et CTO de Highcast.