In Sun We Trust devient Otovo France et accélère sur le marché français

La start-up française In Sun We Trust vient d’achever sa fusion avec l’entreprise norvégienne Otovo, la marketplace européenne leader sur l’installation de panneaux solaires et de batteries pour les particuliers. Après avoir renforcé sa présence sur le marché français avec un doublement des effectifs au cours des 12 derniers mois, elle a adopté le 2 juin dernier le nom Otovo France. Pour un nouveau départ !

La start-up In Sun We Trust, fondée en 2015, prend officiellement le nom Otovo France sur l’ensemble de ses canaux de communication. Elle achève ainsi sa fusion avec l’entreprise norvégienne Otovo, groupe coté en bourse et déjà présent sur 7 marchés en Europe, après un rapprochement initié en 2019. Avec l’aboutissement de cette fusion, Otovo renforce sa présence et ses investissements sur le marché français.

Un service unique en France de leasing de panneaux photovoltaïques

Otovo est une marketplace pensée pour faciliter et fluidifier l’accès des particuliers à l’énergie solaire au meilleur prix. En France, l’entreprise avait déjà déployé, via la start-up In Sun We Trust, sa solution de marketplace, qui livre des installations solaires clés en main à des particuliers grâce à son réseau d’installateurs et artisans locaux. L’entreprise a précédemment lancé un service unique en France de location longue durée (leasing) de panneaux photovoltaïques, levant ainsi le frein que peut constituer l’investissement initial. Dans le but d’assurer la tranquillité des consommateurs optant pour l’achat direct, elle propose également une garantie pièces et main d’œuvre de 10 ans (20 ans dans le cas d’une location longue durée). Ces offres ont été complétées, depuis le premier trimestre 2022, par le lancement d’une offre de batteries. Otovo entend ainsi répondre à la problématique d’intermittence de l’énergie solaire.

Engouement autour de l’énergie solaire en France : +80% de ventes sur un an

Grâce à ce modèle, Otovo enregistre en France une croissance à deux chiffres de ses ventes. Le premier trimestre 2022 a également été le meilleur trimestre de l’entreprise depuis sa création. En effet, entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, les ventes enregistrées en France ont crû de +80%. La finalisation de la fusion annoncée aujourd’hui vise à soutenir ce rythme de croissance en déployant encore plus rapidement les innovations d’Otovo sur le marché français. De In Sun We Trust à Otovo, la mission de l’entreprise et de ses équipes reste inchangée : mettre des panneaux solaires sur chaque toit et des batteries dans chaque maison. Pour atteindre cet objectif, elle transfère l’ensemble de ses activités du site insunwetrust.solar vers otovo.fr à compter du 2 juin et s’appuie sur une équipe de 35 personnes basées en France, renforcée par 15 recrutements au cours des 12 derniers mois. Pour continuer son développement en France, Otovo compte également mettre à profit les marqueurs qui constituent son identité et sa proposition de valeur sur l’ensemble des marchés sur lesquels elle opère :

• Une expérience numérique qui facilite la réalisation des projets photovoltaïques des clients d’Otovo via une prise en charge de A à Z ;

• Une marketplace qui permet d’avoir en quelques secondes le prix le plus compétitif disponible pour son adresse, grâce à une sélection automatique des meilleurs installateurs locaux ;

• Une attention particulière portée à la qualité du matériel installé et des services rendus notamment en sélectionnant des installateurs locaux de confiance et agréé par l’Etat (label RGE – Reconnu Garant de l’Environnement).

Jean Rosado, directeur général d’Otovo France précise “Depuis 2019 et le rapprochement naturel de deux entreprises qui partagent la même vision, In Sun We Trust a continué d’étendre son réseau d’installateurs locaux pour atteindre plus d’une centaine d’entreprises partenaires tout en proposant de plus en plus des innovations d’Otovo à ses clients. Nous sommes fiers des résultats du premier trimestre qui nous confortent dans notre ambition de jouer un rôle majeur dans le développement des capacités solaires françaises et l’accélération de la transition énergétique de notre pays.”

Le groupe Otovo poursuit son expansion en Europe

Avec cette fusion finalisée sur le marché français, le groupe Otovo déploie désormais ses solutions en son nom propre dans 7 pays européens. Il prévoit d’étendre sa présence à 3 nouveaux pays au cours du deuxième trimestre (Autriche, Portugal, Royaume-Uni) et à 3 pays supplémentaires au cours du deuxième semestre pour atteindre 13 marchés couverts avant la fin de l’année 2022, créant ainsi l’entreprise de la filière photovoltaïque avec la plus large présence en Europe. La levée de fonds de 30 millions d’euros bouclée en février 2022, ainsi que la croissance soutenue d’Otovo, permettent au groupe d’investir tant dans son expansion territoriale que dans le développement de ses solutions technologiques. En effet, entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 et sur le seul périmètre de ses quatre marchés historiques (Norvège, Suède, France, Espagne), le groupe fait état d’une croissance de 138% du nombre d’installations vendues et de 53% du nombre d’installations livrées. Andreas Thorsheim, Fondateur et CEO d’Otovo conclut “Sur tous les marchés où nous opérons, nous nous sommes donnés pour mission d’accélérer la décentralisation de la production d’énergie et de participer à l’accroissement de l’indépendance énergétique. Achever la fusion d’Otovo et In Sun We Trust pour former l’une des entreprises européennes les plus dynamiques du secteur est un levier stratégique pour atteindre ces objectifs. Le renforcement de notre présence sur le marché français est également un des facteurs qui nous permet de projeter la vente de 10 000 installations en Europe au cours de l’année”.