Cap Vert Energie : forte progression du CA et importantes perspectives de dÃ©veloppement, en France et Ã  lâ€™international

Producteur indépendant français d’énergies renouvelables installé à Marseille, le groupe CVE développe la vision d’une production décentralisée de l’énergie, et un modèle de vente directe aux entreprises et collectivités, à un prix stable dans la durée. Cette approche du marché des EnR s’inscrit dans la formidable dynamique de la transition énergétique portée par la prise de conscience de la nécessité d’agir. Entreprises et collectivités peuvent ainsi, non seulement se fournir en énergies renouvelables dans une démarche responsable, mais aussi mieux piloter leur consommation, dans un contexte de prix de l’électricité plus volatils.

Une forte croissance, basée sur trois types d’énergie renouvelables :

Créé en 2009, CVE produit trois types d’énergies renouvelables à savoir une électricité d’origine photovoltaïque, une électricité d’origine hydroélectrique et un gaz vert issu de son activité de méthanisation. Avec un parc de 300MW, le groupe produit 460 Gigawattheures (GWh) par an d’énergie verte, soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 380 000 habitants. Sa capacité de production a augmenté de plus de 40% en un an. Parallèlement, le chiffre d’affaires de vente d’énergie du groupe a fortement progressé, passant de 32 M€ en 2019 à une prévision de 60 M€ une fois mis en service ses actifs actuellement en construction.

Un modèle innovant, une production au plus près des lieux de consommation

Depuis sa création, le groupe CVE s’est construit sur une conviction : l’énergie verte doit être produite localement et commercialisée via des modèles de vente directe, permettant à la fois de réduire l’impact environnemental de cette activité, de limiter la facture énergétique des clients, et de contribuer à la transition énergétique. En 2018, le groupe a lancé RespeeR, son offre de vente directe d’énergie. RespeeR permet à des entreprises et collectivités de consommer une énergie verte produite localement. Elle se décline en deux offres :

• Le PPA – Power Purchase Agreement. Cette formule permet au client d’acheter de l’énergie renouvelable à un prix compétitif stable dans la durée. Le client s’affranchit ainsi de la volatilité des prix de marché et bénéficie de Garanties d’Origine lui permettant de connaître précisément l’origine des électrons achetés.

• L’autoconsommation : avec cette offre encore plus « proche », le groupe CVE installe sur le site du client un générateur photovoltaïque (par exemple, sur des toitures, ou des ombrières de parkings). Ensuite, la production de la centrale est mise à la disposition du client, en amont du compteur.

De fortes ambitions de développement solaire, en France comme à l’international

En France en 2019, CVE a mis en service des projets emblématiques comme des ombrières photovoltaïques (6,5 MWc) installées sur le site d’un spécialiste de la logistique automobile à Quincieux près de Lyon ou la centrale solaire au sol du Domaine d’Essendieras (17 MWc) en Dordogne. Le groupe a également signé plusieurs contrats RespeeR, dont notamment une toiture solaire pour un supermarché dans les Pyrénées Orientales. CVE construit actuellement 9 centrales photovoltaïques, représentant une puissance cumulée de 21 MWc et un investissement de 20 M€. Il gère par ailleurs un portefeuille de projets en développement de 500 MWc. La centrale du Domaine d’Essendiéras à Saint-Médard-d’Excideuil (Dordogne). 18 hectares au sol pour produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’une ville de 17.000 habitants.

Précurseur, CVE a choisi de se développer à l’international en suivant cette vision stratégique de vente directe d’énergie. Deux filiales ont ainsi été créées au Chili et aux Etats-Unis, respectivement en 2015 et 2016. Une équipe internationale œuvre également au développement du groupe sur le continent africain. Au Chili, la filiale du groupe, CVE Chile, a été lancée en 2015. Elle est spécialisée dans le marché de l’énergie solaire décentralisée, localement appelée PMGD (Petits Moyens de Génération Distribuée). Le groupe privilégie des unités de production de taille intermédiaire, à proximité des centres de consommation (comme Santiago du Chili et ses alentours). Le parc est aujourd’hui composé de 7 centrales en exploitation et de 7 autres en construction pour une puissance totale de 60 MWc et un investissement de 58 M€. L’objectif est de porter la taille du parc à 300 MWc à horizon 2024 et de devenir un acteur de référence du marché PMGD.

Un Halo solaire pour 10% d’économies

CVE North America, créée en 2016, a lancé son offre de fourniture d’énergie solaire communautaire dans le nord-est des Etats-Unis, appelée « Halo ». Elle permet aux particuliers et aux entreprises d’accéder aux bénéfices de l’énergie solaire sans installer de panneaux solaires sur leurs toits. CVE développe, finance, construit et exploite les installations solaires Halo qui fournissent de l’électricité verte au réseau local des abonnés en leur permettant de réaliser des économies allant jusqu’à 10%. Halo est déjà commercialisée auprès d’une trentaine de clients avec une première centrale située à Achusnet dans le Massachussetts. CVE North America proposera également cette offre avec 7 centrales totalisant 30 MWc actuellement en construction, pour un investissement total de 61 M€. Ces projets ont été lauréats de l’appel

d’offres SMART, qui promeut le développement de l’énergie solaire au Massachussetts. CVE développe également des projets dans l’État de New York d’une puissance de 30MWc. Au total, CVE a pour ambition d’exploiter 320 MWc de centrales solaires en 2024 aux Etats-Unis.

En Afrique, le groupe cible des secteurs d’activité fortement consommateurs d’électricité : les industries minières et les cimenteries, les industries de transformation (agro-alimentaire, plasturgie, etc…), les centres commerciaux ainsi que l’hôtellerie haut de gamme. L’offre RespeeR de fourniture d’énergie solaire de CVE permet de couvrir entre 20 et 50% de l’énergie consommée sur ces sites. Le groupe travaille aujourd’hui sur un portefeuille de projets de 75 MWc et prévoit l’ouverture d’une filiale en Afrique du Sud en juin prochain.

La transition énergétique : « une priorité pour le monde entier »

« Nous avons l’ambition de poursuivre notre développement de manière équilibrée et stratégique, affirme Pierre de Froidefond, co-fondateur de CVE. En tenant compte, bien sûr, de l’évolution des législations dans chaque pays, et des coûts de l’énergie, mais aussi avec un objectif majeur en tête : développer une offre d’énergie verte locale, vendue en direct, accessible à tous, entreprises et collectivités. Nous entendons, par notre action, participer à la transition énergétique. Elle nous donne une formidable opportunité d‘innover, d’inventer des nouveaux modèles énergétiques, et nous permet d’apporter des réponses solides aux enjeux environnementaux devenus une priorité, pour le monde entier ».