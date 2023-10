Sia Partner : une table ronde consacrÃ©e Ã  lâ€™autoconsommation collective le 8 novembre prochain en soirÃ©e Ã  Paris

A l’occasion de la publication de l’étude « L’autoconsommation collective, une carte à jouer pour la transition énergétique de la France » réalisée en collaboration avec les acteurs de l’ACC en France (Enedis, EDF, Enercoop, SerenySun, Tecsol, EverWatt…), Sia Partners propose d’écouter ces mêmes experts de l’ACC pour comprendre en quoi consiste ce type de projet et quelle est leur valeur ajoutée dans le paysage des solutions de production d’énergie renouvelable. La table ronde organisée le 8 novembre prochain en présentiel, dans les locaux de Sia Partners au 21 rue de Berri, 75008 à Paris, sera ainsi l’opportunité d’échanger sur les perspectives de ces prochaines années. Cette table ronde sera également diffusée en live en distanciel.

Aujourd’hui, l’autoconsommation collective reste un marché de niche, mais qui connaît une belle croissance : le nombre d’opérations en service a été multiplié par deux entre mai 2022 et mai 2023. Plusieurs freins devront être levés pour pérenniser cette dynamique et rassurer les investisseurs : définition et fiscalité de l’ACC à challenger puis stabiliser, simplification des démarches administratives, effort de pédagogie et de communication auprès de l’ensemble des parties prenantes, et optimisation des mécanismes de soutien financier pour rassurer les investisseurs ou encore adaptation de la facturation des consommateurs par les fournisseurs.

L’étude revient également sur les paramètres clés de la rentabilité d’un projet, ainsi que sur les deux principaux mécanismes de soutien financier qui permettent d’améliorer la rentabilité des projets :

Les appels d’offre publics de la CRE pour les opérations d’ACC de 500kW à 3 000kW, qui reposent sur un complément de rémunération assuré par l’Etat ;

Le guichet « S21 » pour les opérations solaires inférieures à 500kWc, qui repose pour sa part sur le rachat des surplus de production par des acheteurs obligés à un tarif fixé sur 20 ans.

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Pb8br6N6P06Bc8iInZROasuq8eDMmhBHsOKkqwxOm7FUMUFRVkE5OTBUR01CN0xDSlJFSUtIU0lPSy4u&utm_medium=email&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email