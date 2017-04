Agence des microprojets et Synergie Solaire rassemblent la filiÃ¨re EnR franÃ§aise autour d'un 3Ã¨me appel Ã  projets EnR

L’Agence des Micro-Projets est un programme de l’ONG La Guilde, créée en 1967. Depuis 2013, grâce au soutien de l’Agence Française de Développement (AFD), l’AMP finance une centaine de microprojets de solidarité internationale par an, allouant une dotation comprise entre 2 000 à 15 000 euros par projet.

En 2015 et 2016, l’Agence des Micro-Projets (AMP) s’est appuyée sur des entreprises privées du secteur des énergies renouvelables pour organiser deux sessions de dotation spéciales « Energies Renouvelables », et ainsi récompenser des microprojets humanitaires utilisant les énergies propres comme moyen de développement et d’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables des pays du Sud.

Pirogue solaire au Bénin

Avec des enveloppes respectives de 80 000 et 100 000 €, ces deux sessions ont ainsi permis de soutenir des projets tels que la pose de pompes alimentées à l’énergie solaire pour améliorer des systèmes d’adduction d’eau dans des villages au Mali, l’installation d’unités de biogaz dans des familles d’éleveurs porcins au Vietnam ou encore la fabrication d’une pirogue solaire permettant aux élèves de villages reculés du Bénin de bénéficier d’un cyber-café un peu original ! Au total, 19 associations ont reçu des dotations entre 5 000 et 15 000 € leur permettant de réaliser leurs projets dans 14 pays différents sur 3 continents (Afrique, Asie et Amérique Latine).

De son côté, Synergie Solaire est un fonds de dotation crée en 2010 avec pour objet de développer des solutions d’accès aux Energies Renouvelables (EnR) pour les populations pauvres à travers le monde, et qui ne peuvent pas satisfaire à leurs besoins vitaux (eau, alimentation, éducation) faute d’accès à l’électricité. Grâce au soutien de 162 entreprises partenaires, Synergie Solaire peut mettre à disposition des ONG des moyens humains, financiers et techniques pour réaliser leurs projets.

Un appel à projet soutenu par l’ensemble de la filière solaire

Forts de leurs succès respectifs, l’Agence des Micro-Projets et Synergie Solaire ont décidé d’unir leurs forces dans le cadre d’un troisième appel à projets EnR 2017. « Il nous semblait évident de combiner nos actions respectives afin de fédérer l’ensemble de la filière EnR française autour d’initiatives locales qui s’appuient sur toutes les énergies renouvelables pour résoudre des problématiques d’accès à l’électricité dans certaines régions isolées du monde. » complètent ensemble Hélène Demaegdt, Présidente de Synergie Solaire et Damien Ricordeau, Président du Jury de sélection des projets au sein de l’AMP.

Ce nouvel appel à projets bénéficiera du soutien renouvelé du Syndicat des Energies Renouvelables qui a, notamment, organisé la dernière remise des prix lors du Colloque du SER en janvier 2017 : « Le SER se doit d’accompagner et de soutenir les ONG qui s’engagent à améliorer l’accès à l’énergie à partir de sources renouvelables, une condition préalable nécessaire au développement économique et social des populations vulnérables. Il est heureux de mettre au service de l’Agence des Micro-projets sa notoriété et son expertise » explique Jean-Louis Bal, Président du SER.

Le Président d’Enerplan, Daniel BOUR, qui nous fait l’honneur de rejoindre le mouvement cette année déclare : « Nous sommes fiers de pouvoir soutenir une initiative qui vise à valoriser les énergies renouvelables comme solutions efficaces et rapides pour améliorer les conditions de vie des populations, palier à une distribution inégale et disparate de l’énergie et lutter contre le réchauffement climatique ».

L’appel à projet EnR 2017

La session de dotation sera ouverte du 1er mai au 31 août 2017 à tous les projets portant sur le thème des « énergies renouvelables pour le développement des pays du Sud ». Pour être éligibles, les projets devront être portés par une association française de plus de deux ans et de moins de 250 000 € de budget annuel et intervenir, en collaboration avec une association locale, dans un pays en voie de développement.

A l’issue de l’instruction de chaque dossier, un jury d’experts se réunira afin de sélectionner les projets lauréats qui se verront attribués une dotation pouvant aller jusqu’à 15 000 euros. Ce jury sera composé des équipes de l’AMP, de Synergie Solaire et d’experts en énergies renouvelables parmi les mécènes volontaires :

- Hélène Demaegdt, Présidente de Synergie Solaire

- Damien Ricordeau, Membre du Conseil d’Administration de l’ONG La Guilde

- Arnaud Guesdon, Responsable de la commission électrification de l’Association Ventalili

- Xavier Nass, Directeur Général de JPEE

- Nicolas Jeuffrain, Président et co-fondateur de Tenergie

La remise des prix aura lieu lors du dîner caritatif organisé par Synergie Solaire le mardi 21 novembre 2017 à Paris, en présence du parrain de l’appel à projets, Bertrand Piccard, pilote pionnier de l’avion solaire Solar Impulse qui a bouclé son tour de monde en juillet 2016 après plus d’un an d’aventure et 23 jours de vol effectifs. Dernière nouveauté cette année, chaque entreprise mécène aura la possibilité de parrainer un projet lauréat. Au-delà du soutien financier, ces entreprises seront chargées du suivi de ce projet et pourront envoyer, à leur initiative, un collaborateur sur place. Une façon originale et complémentaire de s’engager pour soutenir ces actions vitales pour les populations locales. Plus d’infos…