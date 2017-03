Afrique du Sud: Exosun s'allie Ã  Lesedi pour proposer une solution avec un trÃ¨s haut contenu local

Exosun, fournisseur mondial de solutions de suivi solaire innovantes et compétitives pour les grandes centrales photovoltaïques (PV) au sol, et Lesedi Nuclear Services ( participation majoritaire d’ AREVA), entreprise reconnue du secteur énergétique Sud Africain, offrant des services d’ingénierie, de gestion de projet, de maintenance et autres ressources techniques viennent de signer un accord de partenariat gagnant-gagnant. Depuis l’ouverture de sa filiale sur le continent Africain en 2015, Exosun (Pty) a été extrêmement actif sur le marché local, s’assurant une grande compréhension du marché et développant un réseau important de fournisseurs. Lors de la signature du premier contrat d’Exosun en Namibie, fin 2016, cet écosystème à été mobilisé afin d’assurer la fabrication des trackers solaires.

Forts de ce succès et encouragés par les bonnes perspectives sur le territoire, Exosun à décidé de déployer une nouvelle stratégie sur le marché. François Ménard, Directeur Général d’Exosun indique: «Nous souhaitions proposer à nos clients une offre extrêmement qualitative et locale. Apres plusieurs mois de recherches, nous avons trouvé que Lesedi était le partenaire qu’il nous fallait de part son expérience et sa réputation solide. Notre approche complémentaire assurera le succès des projets solaires de nos clients. »

Il rajoute, « Lesedi proposera le support nécessaire à nos clients et sera en charge de l’ingénierie, de la fabrication et de l’installation de notre suiveur solaire à un axe. Cette alliance permettra à nos clients de bénéficier du plus haut niveau de contenu local et d’un excellent niveau BBBEE (Broad Based Black Economic). Lesedi assurera ainsi la performance de centrales en proposant tous les services intégrant le cycle de vie d’une centrale PV. »

Francis Carruthers, Directeur Général de Lesedi rajoute : «Ce partenariat est stratégique car il est complémentaire des offres que Lesedi propose sur le marché des énergies renouvelables, en pleine croissance. Comme nous l’avons démonté depuis des années, chez Lesedi, nous nous engageons à obtenir le plus haut niveau de contenu local grâce à une implication tout au long de la chaine de valeur. Ce partenariat nous permettra d’atteindre les mêmes objectifs. »

Plus d’infos…