Solis met en service son premier projet commercial et industriel de stockage d’Ã©nergie au Royaume-Uni Ã  l’hÃ´pital RJAH

Solis vient de rÃ©aliser sa premiÃ¨re installation de batteries Ã usage commercial au Royaume-Uni. Elle est dÃ©sormais opÃ©rationnelle Ã lâ€™hÃ´pital orthopÃ©dique Robert Jones and Agnes Hunt (RJAH). Ce projet, rÃ©alisÃ© par ZLC Energy, associe une production solaire Ã grande Ã©chelle Ã une technologie avancÃ©e de stockage par batterie afin de rÃ©duire considÃ©rablement les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, de diminuer les Ã©missions et dâ€™optimiser lâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie sur le site.

L’installation comprend six batteries commerciales Solis PrimePower de 109 kWh, chacune reliÃ©e Ã un onduleur hybride Solis de 50 kW. Fonctionnant en parallÃ¨le, le systÃ¨me offre une capacitÃ© de stockage de plus de 600 kWh, ce qui permet Ã l’hÃ´pital de mieux exploiter l’Ã©nergie solaire produite.

“Le stockage devient rapidement un Ã©lÃ©ment central des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques moderne”

Au lieu de voir lâ€™excÃ©dent dâ€™Ã©nergie solaire limitÃ© pendant la journÃ©e, lâ€™Ã©nergie peut dÃ©sormais Ãªtre stockÃ©e et utilisÃ©e plus tard, pendant les pÃ©riodes de forte demande ou pendant la nuit, ce qui contribue Ã rÃ©duire les coÃ»ts dâ€™Ã©lectricitÃ© tout en renforÃ§ant la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique sur lâ€™ensemble du site.Â Â« Ce projet marque une Ã©tape majeure pour Solis, puisquâ€™il sâ€™agit de notre premiÃ¨re installation commerciale de stockage par batterie au Royaume-Uni, Ã un moment oÃ¹ la demande en stockage dâ€™Ã©nergie connaÃ®t une croissance rapide dans toute lâ€™Europe. Les clients ne se contentent plus de la seule production solaire et recherchent des solutions Ã©nergÃ©tiques complÃ¨tes qui leur permettent de maximiser leur autoconsommation, de rÃ©duire leurs coÃ»ts dâ€™Ã©lectricitÃ© et de gÃ©rer leur Ã©nergie de maniÃ¨re plus intelligente. Le stockage devient rapidement un Ã©lÃ©ment central des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes, en particulier dans le cadre de projets commerciaux et du secteur public comme celui-ci” souligneÂ Sandy Woodward, directrice gÃ©nÃ©rale de Solis.Â Fort de plus de 20 ans dâ€™expÃ©rience dans le domaine de la technologie solaire et dâ€™un solide parc installÃ© Ã travers lâ€™Europe, Solis est idÃ©alement placÃ© pour accompagner cette transition grÃ¢ce Ã un Ã©cosystÃ¨me complet comprenant des onduleurs, des systÃ¨mes de stockage et des solutions de gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie.

“Compenser environ 75 % de la consommation Ã©lectrique de lâ€™hÃ´pital”

Ce projet met en Ã©vidence lâ€™intÃ©rÃªt croissant pour le stockage par batteries commerciales Ã travers lâ€™Europe, en particulier dans les environnements oÃ¹ lâ€™Ã©nergie solaire est souvent produite en excÃ¨s et ne peut Ãªtre utilisÃ©e immÃ©diatement, ou bien lÃ oÃ¹ une alimentation Ã©lectrique fiable et ininterrompue est essentielle.Â Â« Le systÃ¨me dâ€™Ã©nergie renouvelable plus large que nous avons mis en place ici produira dÃ©sormais entre 2,5 et 3 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an â€” soit suffisamment pour compenser environ 75 % de la consommation Ã©lectrique de lâ€™hÃ´pital â€”, ce qui permettra de rÃ©duire les Ã©missions de carbone dâ€™environ 600 tonnes par an Â» confieÂ Mark Smith, directeur chez ZLC Energy.Â Et Ben Huband, responsable de la conformitÃ© immobiliÃ¨re et de lâ€™Ã©nergie au Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust, de conclure:Â Â« Ce projet marque une avancÃ©e significative dans la maniÃ¨re dont nous gÃ©rons lâ€™Ã©nergie au sein de notre parc immobilier hospitalier. En combinant une production solaire Ã grande Ã©chelle avec un stockage par batterie, nous sommes en mesure de mieux exploiter lâ€™Ã©nergie renouvelable produite sur site, ce qui contribue Ã rÃ©duire notre dÃ©pendance vis-Ã -vis du rÃ©seau Ã©lectrique, Ã diminuer nos coÃ»ts et Ã soutenir nos ambitions plus larges en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable. Travailler avec des partenaires tels que ZLC Energy et Solis nous a permis de mettre en Å“uvre une solution pratique, rÃ©siliente et conÃ§ue autour des besoins dâ€™un environnement de soins de santÃ© trÃ¨s actifs”.Â

ConÃ§ues pour les applications commerciales de stockage dâ€™Ã©nergie

Les solutions de stockage par batterie Ã usage commercial de Solis sont conÃ§ues pour prendre en charge un large Ã©ventail dâ€™applications commerciales et industrielles, aidant ainsi les organisations Ã maximiser lâ€™autoconsommation solaire, Ã rÃ©duire leurs coÃ»ts dâ€™Ã©lectricitÃ© et Ã gÃ©rer lâ€™Ã©nergie de maniÃ¨re plus intelligente. Dans les installations photovoltaÃ¯ques existantes raccordÃ©es au rÃ©seau, les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie Ã usage commercial peuvent Ãªtre dÃ©ployÃ©s via un couplage CA afin dâ€™augmenter considÃ©rablement lâ€™autoconsommation du systÃ¨me, certaines applications atteignant des taux allant jusquâ€™Ã 95 %.Â ConÃ§ues pour les environnements Ã©nergÃ©tiques exigeants, les solutions de stockage commercial de Solis allient un stockage haute performance Ã une intÃ©gration flexible et Ã une gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie, prenant en charge des applications telles que lâ€™Ã©crÃªtement des pics de consommation, lâ€™optimisation en fonction des tranches horaires et le fonctionnement en mode secours lorsque cela est nÃ©cessaire. AssociÃ©es Ã des systÃ¨mes de gestion de lâ€™Ã©nergie compatibles, elles peuvent Ã©galement sâ€™adapter automatiquement aux structures tarifaires dynamiques, en optimisant les comportements de charge et de dÃ©charge sur les marchÃ©s oÃ¹ les tarifs dâ€™Ã©lectricitÃ© changent toutes les 15 minutes.Â Avec la mise en service rÃ©ussie de lâ€™installation du RJAH, Solis continue de renforcer sa prÃ©sence sur le marchÃ© europÃ©en du stockage commercial tout en accompagnant les organisations qui cherchent Ã accÃ©lÃ©rer leur transition vers des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques plus propres et plus autonomes.