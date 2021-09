Les 2Ã¨mes Assises des Ã©nergies renouvelables citoyennes auront lieu le 8 novembre 2021 Ã  Nantes

Décider localement pour réussir la transition écologique ! Tel sera le thème des 2èmes Assises des énergies renouvelables citoyennes qui se dérouleront le 8 novembre prochain à la Cité des congrès de Nantes. Ce rendez-vous national, initié l’an dernier à Montpellier dans l’Hérault, a été pensé pour tout connaître des projets énergies renouvelables à gouvernance locale développés au plus près des territoires.

Le programme pragmatique de ces Assises a été conçu par l’ADEME, la Région des Pays de la Loire, la Banque des Territoires et Énergie Partagée. Il fera partager le mode d’emploi pour monter un projet, à travers des exemples de terrain riches et des paroles d’élus très engagées sur ces sujets. L’événement est gratuit, ouvert aux collectivités, aux entreprises et aux associations en présentiel à Nantes et en format digital live et replay. Il est à noter que dès le dimanche 7 novembre après-midi, le réseau des énergies renouvelables locales et citoyennes en Pays de la Loire invite les participants à venir découvrir des projets citoyens du territoire nantais.

