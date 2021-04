La nouvelle solution Mobasolar : CAPITAL ENR, lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que

Né en 2009 à Wolfgantzen, près de Colmar (Alsace), Mobasolar est un acteur majeur de l’énergie renouvelable qui propose des solutions performantes, dans le domaine de l’énergie solaire. Notamment avec Capital ENR en matière d’autoconsommation !

Spécialiste de l’énergie photovoltaïque depuis 2009 et précurseur en matière d’autoconsommation, la société alsacienne Mobasolar a lancé depuis 2015 de nombreux produits dédiés à l’autoconsommation : le suiveur 2 axes Mobasol S, le brise soleil Mobafix BS, la table de jardin Mobasol T, le bloc béton Mobasol B et le suiveur 2 axes Haute Efficacité Mobasol S HE. Fort du savoir-faire technique acquis et de retours d’expériences riches, Mobasolar a développé au fil des années une solide expertise, basée sur une veille technologique, une démarche de recherche et développement exigeante (sur la gestion du stockage notamment), des recrutements et des formations continus…

Autoconsommation : 0.07 € / kWh HT en moyenne contre à ce jour, 0.14 € /kWh HT coût réseau

C’est ainsi que l’entreprise s’est lancée dans la mise en œuvre de centrales photovoltaïques de grandes tailles à partir de 2017 et relève aujourd’hui un nouveau défi avec le lancement de Capital ENR. En effet, face à la hausse du cout de l’électricité issu du réseau, l’autoconsommation photovoltaïque offre une production de proximité d’énergie électrique écoresponsable et dont le coût est stabilisé sur 20 ans (0.07 € / kWh HT en moyenne contre à ce jour, 0.14 € /kWh HT coût réseau). Ainsi, deux des dernières réalisations Capital ENR, chez CERP et pour la jardinerie VILLAVERDE, affichent des résultats remarquables : parfaitement étudiée et calibrée pour les besoins de l’entreprise, la centrale assure un taux d’autoconsommation entre 98.5% et 99.5% pour un taux d’excédent de production extrêmement bas : 1 % en moyenne. Des performances qui permettent de couvrir presque 30 % des besoins annuels en énergie électrique du bâtiment, voire 40 à 47 % entre avril et septembre 2020.

Encadré

La méthodologie des 4 A

Pour développer Capital ENR, Mobasolar a mis en place une méthodologie rigoureuse :

- Analyse de la consommation,

- Amélioration de la consommation actuelle,

- Adaptation de la centrale PV au profil de consommation,

- Application : mise en place de la centrale dans le respect des règles techniques, certifications, assurances