BoucL Ã‰nergie nomme JÃ©rÃ´me Owczarczak au poste de Directeur GÃ©nÃ©ral

BoucL Énergie, filiale de Groupe EverWatt dédiée à l’autoconsommation collective et à la

transition énergétique, annonce la nomination de Jérôme Owczarczak au poste de Directeur Général. Cette nomination s’inscrit dans une dynamique de croissance ambitieuse et vise à accélérer le développement de projets d’énergie renouvelable innovants à travers la France.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur généraliste ESEO, Jérôme Owczarczak commence sa carrière en 2007 chez Renault Nissan Purchasing Organization (RNPO), où il est chargé de la stratégie d’achat projets, notamment des premières problématiques liées à l’entretien des véhicules électriques. Puis, il rejoint SagemCom où il se forme au solaire photovoltaïque avec l’objectif d’alimenter les sites isolés de télécommunications.

Un parcours dédié aux énergies renouvelables

Fin 2009, il intègre la toute nouvelle start up intrapreneuriale du Groupe Casino GreenYellow, où il travaille sur des projets de production solaire et développe le modèle de contrat de performance énergétique (CPE). En 2012, il ouvre la première filiale de GreenYellow à l’étranger, en Colombie, puis au Brésil, avant de revenir en France pour diriger la BU France de GreenYellow de 2019 à 2021. Il s’affirme alors en tant que spécialiste du marché solaire français avec plus de 120 MWc de solaire installés et 500

CPE en exploitation.

En novembre 2021, il rejoint EverWatt pour relever le défi de développer massivement les

énergies renouvelables. Il impulse alors la création de Groupe EverWatt, acteur spécialisé du solaire photovoltaïque en autoconsommation collective avec l’offre de BoucL Énergie et

individuelle avec Soleriel.

Un engagement fort pour la transition énergétique

Sous la direction de Jérôme Owczarczak, BoucL Énergie entend mobiliser les acteurs publics et privés dans la transition énergétique grâce à une approche novatrice : le partage de l’énergie solaire via une solution d’autoconsommation collective. BoucL Energie finance et installe des centrales photovoltaïques sur des fonciers déjà anthropisés (toitures et parkings) dans les zones à forte densité énergétique, créant des synergies entre les acteurs d’un même tissu économique et favorisant une consommation d’énergie décarbonée et locale.

Des objectifs ambitieux pour 2026

D’ici 2026, BoucL Énergie prévoit de développer plus de 100 projets de boucles énergétiques dans les zones d’activités économiques (ZAE) et industrielles (ZI), représentant plus de 400 millions d’euros d’investissements, financés par BoucL Énergie, ses actionnaires et les banques partenaires. Ces projets permettront de maximiser l’installation de panneaux solaires en ombrières et sur des toitures, avec une consommation locale de l’énergie produite, sans dépendre de subventions.

« Mon parcours m’a toujours poussé vers l’innovation et la recherche de solutions énergétiques durables. Avec BoucL Énergie, nous avons la conviction que le déploiement de la transition énergétique se joue prioritairement à l’échelle des territoires. Nous souhaitons accélérer le développement de nouvelles formes de production et de consommation de l’énergie, et créer de nouveaux services durables locaux et décarbonés . » déclare Jérôme Owczarczak.