DÃ©placement dâ€™Agnes Pannier-Runacher dans le RhÃ´ne (69), Ã  lâ€™OL VallÃ©e, sur le thÃ¨me du solaire et de la sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique

Jeudi 22 décembre dans l’après midi, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, se rend à l’OL Vallée, complexe de sport, de loisir et de culture hébergeant notamment le Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais ainsi que la future salle LDLC Arena. L’OL Groupe, qui compte 500 salariés, présentera à la ministre son plan de sobriété énergétique et les actions mises en œuvre en matière de chauffage, d’éclairage et d’entretien de la pelouse pour réduire la consommation d’énergie, ainsi que les mesures mises en œuvre pour favoriser les mobilités durables.

L’OL Groupe, dont le plan « +20 -20 », dévoilé fin août, vise à augmenter de 20% les capacités de production d’énergie du complexe et à réduire de 20% sa consommation d’énergie, présentera un premier bilan à la ministre. Au lendemain de la fin de l’examen du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables à l’Assemblée nationale, la ministre visitera également la nouvelle centrale de panneaux photovoltaïques d’OL Vallée de 50 000m² et déployée notamment sur les parkings autour du stade.