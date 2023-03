ABB : une technologie innovante de rÃ©cupÃ©ration d’Ã©nergie rend indoloreles factures dâ€™Ã©nergie des mÃ©nages

À Urdorf, en Suisse, un complexe résidentiel de 39 appartements démontre comment une technologie de pointe peut permettre aux locataires de vivre confortablement en n’ayant que peu voire aucun frais d’électricité ou de chauffage. Détails !

La conservation de l’énergie est un critère particulièrement important en cette période où les coûts des charges sont sans précédent. La Suisse, comme d’autres pays développés, constate actuellement une hausse plus rapide et plus forte que jamais des factures de gaz naturel, de pétrole et d’électricité. C’est pourquoi les experts financiers recommandent aux habitants d’anticiper des dépenses beaucoup plus élevées à l’avenir.

Optimisation de l’énergie pour éviter les hausses tarifaires

Alors que beaucoup s’inquiètent des coûts élevés de l’électricité et du chauffage de leur foyer, les locataires du complexe de la Fondation Umwelt Arena à Urdorf sont tout à fait sereins. En effet, dans les trois bâtiments, l’énergie est produite, stockée et économisée grâce à diverses mesures, notamment une solution d’automatisation des bâtiments et un système de mesure de l’énergie, tous deux fournis par ABB. Grâce à cette économie d’énergie, les locataires de la Fondation Umwelt Arena qui ne dépassent pas le budget énergétique de 2 000 kilowattheures par an voient leurs besoins énergétiques couverts sans frais supplémentaires d’électricité et de chauffage.

L’excédent d’énergie solaire en été est injecté dans le réseau d’approvisionnement

L’électricité excédentaire est produite pendant les mois d’été à partir de l’énergie solaire qui n’est pas nécessaire sur site. Le système photovoltaïque sur les toits et les façades ainsi que le boîtier hybride sont essentiels pour assurer l’approvisionnement en énergie des bâtiments. L’excédent d’énergie est injecté dans le réseau et utilisé pour produire du méthane à partir de l’eau et des eaux usées via une usine de transformation de l’énergie en gaz. Exploitée par Limeco dans la ville voisine de Dietikon, l’usine est probablement la plus grande de ce type en Europe. Grâce à ce gaz renouvelable, un boîtier hybride situé au sous-sol produit de l’électricité et de la chaleur destinées aux trois bâtiments pendant la période hivernale. En outre, le boîtier hybride utilise des sondes de sol, comme celles que l’on trouve dans les pompes à chaleur. Ces sondes sont insérées dans cinq forages : une sonde plus courte en été et une sonde plus longue en hiver. La sonde d’été est insérée à une profondeur de 130 mètres et aspire l’excès de chaleur dans la partie supérieure du sol pendant l’été, ce qui a pour avantage supplémentaire de rafraîchir les appartements. La sonde d’hiver, située à une profondeur beaucoup plus importante de 250 mètres, produit un rendement à température plus élevée à partir du sol grâce à la zone supérieure préchauffée.

Boîtier hybride et automate programmable ABB AC500 et système hybride éolien-solaire sur le toit

La technologie du boîtier hybride utilisée à Urdorf est un concept totalement nouveau. Il s’agit d’un centre d’énergie intelligent et prédictif dont l’automate programmable ABB AC500 est le « cerveau » qui gère le système.

Une petite centrale hybride éolienne-solaire située sur le toit de chaque bâtiment produit de l’énergie électrique à partir d’un mélange de vent et de soleil. Elle fonctionne même lorsque le soleil est bas, par temps de neige et de pluie, en hiver et la nuit. Elle produit suffisamment d’électricité pour alimenter l’ascenseur à haut rendement énergétique du bâtiment.

Encadré

ABB-free@home® contribue au rendement énergétique

La location d’un appartement dans le complexe d’Urdorf comprend un budget énergétique qui s’élève à environ 2 000 kilowattheures par an. Cela correspond à environ la moitié de la consommation normale d’un ménage suisse de quatre personnes. Les locataires doivent donc être attentifs à leur consommation et tirer profit des mesures d’économie d’énergie supplémentaires pour maintenir les coûts aussi bas que possible. C’est là que le système ABB-free@home®entre en jeu. Intégré à la superstructure, ABB-free@home® est un système de maison intelligente qui permet aux résidents de contrôler les lumières et les stores tout en fournissant des mises à jour continues sur leur consommation d’électricité, de chauffage et d’eau chaude.