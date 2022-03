Reportage/Incidences : lâ€™orfÃ¨vrerie du dÃ©veloppement EnR

C’est l’histoire de trois amis, une femme, Séverine Pasquinet, deux hommes, David Augeix et Julien Garçon, qui cumulent cinquante ans d’expérience dans les énergies renouvelables. Ces trois là ont décidé de mettre à profit leur expertise et leur savoir-faire pour lancer leur société de développement EnR Incidences. Au pluriel ! Incidences techniques, comme celle du rayon de soleil sur le module, ou celle du vent sur la pâle d’éolienne mais aussi incidences éthiques des actes sur l’avenir. Objectif de ce nouvel opérateur énergétique et de cette bande de potes : innover et développer des projets EnR sur mesure au plus près des territoires !

Dans le monde des développeurs solaires en pleine concentration, l’expression consacrée « small is beautiful » demeure encore d’actualité. C’est en tous les cas une certitude pour les trois associés créateurs de la société Incidences immatriculée le 9 février dernier dans l’Hérault. Histoire de proximité, de réactivité et d’agilité dans la prise de décision ! Séverine Pasquinet, David Augeix et Julien Garçon affichent une volonté sans faille de proposer des projets sur mesure, à l’écoute des acteurs locaux. Incidences a ainsi pour vocation à soumettre des solutions adaptées à chaque territoire, à chaque politique d’aménagement, de la simple ombrière de quelque kW à des projets de grande envergure de plusieurs MW. De l’infiniment petit à l’infiniment grand…

« Nous répondons à chaque fois à un besoin »

« Après des années chez EDF Renouvelables, nous avions envie de partager ensemble une aventure entrepreneuriale plus personnelle, de créer quelque chose à notre image. Nous avons à cœur de placer l’humain au centre de nos projets et de leur développement, à l’écoute des territoires et de leurs acteurs. Dans le dialogue » confie David Augeix. Incidences est spécialisée dans les domaines du solaire mais aussi de l’éolien. D’ores et déjà, l’entreprise est très active en Occitanie, son terrain de jeu naturel. Le portefeuille de l’entreprise proche des 150 MW est d’ailleurs, à plus de 90%, situé entre Toulouse et Montpellier. A l’avenir, l’activité d’Incidences se déploiera sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les territoires ultra-marins où les besoins sont énormes. Mais toujours dans ce même état d’esprit. « Parce que chaque projet est unique, nous nous adaptons aux enjeux et nous attachons à apporter, dès la conception, la solution de production d’énergie renouvelable la mieux adaptée. Qu’il s’agisse d’intégration paysagère ou environnementale, de montage financier, de la participation des citoyens, d’injection réseau ou en autoconsommation, nous sommes dans le sur mesure. Nous répondons à chaque fois à un besoin avec une grande adaptabilité, bien au-delà des standards usuellement pratiqués dans le métier. Avec une acceptabilité de fait car nous n’imposons rien. Vous savez en France le paysage des territoires restent à construire » précise Séverine Pasquinet qui parcourt le terrain depuis quelques mois déjà pour apporter des réponses aux acteurs des territoires et étoffer le portefeuille d’Incidences en sécurisant le foncier.

Développement des opérations en portefeuille de projets

Aujourd’hui, les développeurs d’EnR ont tendance à se tourner vers de gros projets qui ne répondent pas forcément aux besoins des territoires mais davantage à une logique financière et de rentabilité par effet d’échelle. « En France, la majorité des délaissés font moins de deux hectares, des terrains autour des ZAC notamment, dans un environnement urbain artisanal. Chez Incidences, nous nous intéressons à ce type de foncier sur lequel il est possible de développer des petits projets au sol autour des 5000 m² qui ont du sens et sont susceptibles d’être raccordés en basse tension, pour moins de complexité et avec des coûts maîtrisés. Pour les rentabiliser et accéder à de plus gros volumes, nous finançons ces opérations en portefeuille de projets » explique Julien Garçon qui vient de quitter la direction de Luxel il y a quelques semaines à peine pour rejoindre ses deux acolytes. Sur le plan des investissements, Incidences fait appel aux soutiens bancaires classiques et aux financements participatifs. L’entreprise offre également l’opportunité aux collectivités qui le souhaitent d’entrer au capital des sociétés d’exploitation dans le but de maîtriser plus encore leur aménagement territorial. Si le cœur de métier d’Incidences s’oriente vers des projets de taille raisonnable et raisonnée, la société ne s’interdit pas non plus de développer des centrales solaires ou éoliennes plus ambitieuse de plus grande envergure via les appels d’offre CRE.

Objectif : 1 GW de solaire sur mesure

En matière d’organisation, Incidences fait d’ores et déjà appel à des partenariats et n’écarte aucune opportunité de support à l’activité avec des sociétés qui partagent le même état d’esprit humaniste de proximité. Il va ainsi du bureau d’études Tecsol avec lequel elle a noué un partenariat technique pour le premier lot d’ombrières et de toitures solaires. « Sur les projets à taille humaine, nous serons, à n’en pas douter, plus efficaces que les grands groupes, grâce à des coûts fixes largement moins importants. A nous de relever ce challenge au quotidien ! » poursuit David Augeix. Et Incidences de se projeter déjà à moyen-long terme sur près de 1 GW installé dont 20% pourraient être mis en exploitation sur les dix prochaines années. Autour d’un leitmotiv : l’innovation sous toutes ses coutures pour ses nouveaux orfèvres du solaire sur mesure…