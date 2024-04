LONGi reÃ§oit la note de durabilitÃ© Argent dâ€™EcoVadis pour ses performances ESG exceptionnelles

LONGi s’est vu décerner la note Silver Sustainability par EcoVadis, la plateforme internationale d’évaluation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui fait autorité. Cette distinction témoigne de la performance exceptionnelle de LONGi en matière de développement environnemental, social et de gouvernance (ESG) et de durabilité, renforçant ainsi sa position de leader dans l’industrie photovoltaïque mondiale.

Solar for Solar »

LONGi a détaillé sa stratégie et ses engagements en matière de développement durable dans son dernier livre blanc sur l’action climatique 2023. L’entreprise a non seulement adhéré à des initiatives climatiques telles que RE100, EP100, EV100 et SBTi, mais a également proposé le concept durable « Solar for Solar », visant à produire des produits solaires à l’énergie solaire, en atteignant l’autosuffisance et la neutralité carbone dans le processus de production. En outre, LONGi promeut activement la construction d’une « usine zéro carbone », réduisant considérablement les émissions de carbone dans le processus de production grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables, à des mesures d’économie d’énergie et à la récupération des gaz résiduaires. À l’avenir, LONGi continuera d’adhérer aux principes du développement durable et de travailler avec des partenaires mondiaux pour contribuer à un avenir plus vert et à faible émission de carbone.