Actifs numÃ©riques : BayWa r.e. Ã©tend son expertise avec l’acquisition des services de Kaiserwetter

BayWa r.e. renforce son expertise en matière d’exploitation des ressources numériques avec l’acquisition des services de Kaiserwetter dans les domaines de l’IoT (internet des objets), des infrastructures intelligentes (asset intelligence) et de l’analyse des données (data science).

Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH a été un pionnier dans le développement de logiciels avancés de gestion des actifs basés sur le cloud pour le secteur des énergies renouvelables. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie digitale de BayWa r.e. et complète son acquisition en 2019 de la société canadienne de logiciels PowerHub Inc., leader dans les solutions informatiques de gestion d’actifs renouvelables. BayWa r.e. était devenu le seul acteur d’importance du secteur à disposer d’une équipe en propre pour le développement de logiciels de gestion technique d’actifs et de portefeuille.

IoT et AI pour maximiser la performance

Avec cet accord, les plateformes logicielles ARISTOTELES et IRIS de Kaiserwetter, ainsi que l’ensemble des équipes de développement de logiciels et de science des données de Kaiserwetter basées à Hambourg, en Allemagne, rejoignent l’entité Services de BayWa r.e. ARISTOTELES est une plateforme d’Internet des objets (IoT) et d’intelligence artificielle (AI) basée sur le cloud, conçue pour maximiser la performance des portefeuilles d’investissement dans les énergies renouvelables. IRIS est une machine intelligente d’analyse des données qui fournit des informations et des rapports détaillés pour la vérification préalable, la performance des actifs et l’identification des potentiels de croissance. Cette acquisition souligne l’engagement de BayWa r.e. à respecter sa feuille de route digitale et à continuer à repousser les limites de l’intelligence des actifs pour l’industrie des énergies renouvelables.

Leader européen sur le digital

« Cette acquisition est une autre étape importante de la transformation digitale de l’exploitation dans le domaine des énergies renouvelables », a commenté Tobias Bittkau, directeur mondial des services de BayWa r.e.. « En combinant ARISTOTELES et IRIS avec les ressources de BayWa r.e., notre expertise et nos solutions existantes en une seule plateforme transparente permettra l’efficacité, la transparence et la valeur pour les propriétaires et les gestionnaires d’actifs au niveau mondial ». Renaud Chevallaz-Perrier, Directeur des services de BayWa r.e. France complète : « Cette acquisition confirme notre positionnement de leader européen sur le digital et notre orientation clients car nous récupérons les différents éléments de la chaîne de valeur digitale pour la création d’une plateforme globale ».