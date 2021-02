EDF Renouvelables remporte prÃ¨s de 75 MW de projets solaires au sol en France aux derniers appels dâ€™offres CRE

Lors des résultats des derniers appels d’offres de la Commission de Régulation de l’énergie dits « Innovation 3 » et « CRE 4.9 », EDF Renouvelables a remporté 13 projets de centrales photovoltaïques au sol représentant une capacité installée totale de 74,1 MW. Ces projets lauréats constituent une nouvelle avancée du Plan solaire qui vise à faire d’EDF un leader du solaire en France avec 30 % de part de marché d’ici 2035.

Sur les 13 centrales solaires lauréates, quatre seront construites sur des terrains industriels appartenant au groupe EDF, à savoir sur le site de la centrale nucléaire de Civaux, de la centrale nucléaire de Creys-Malville en cours de déconstruction et des centrales hydro-électriques de Salon-de-Provence et de Sainte-Tulle.Localisés en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val de Loire, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ces projets ont fait l’objet d’une concertation étroite avec les élus locaux, les propriétaires fonciers et les acteurs économiques des territoires. Les constructions devraient être lancées, pour la plupart, au début de l’année 2022.