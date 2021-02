Serce France : l’autoconsommation, un levier de performance Ã©nergÃ©tique

A l’échelle des territoires, l’autoconsommation représente un réel enjeu que doivent s’approprier les collectivités avec l’appui des entreprises du SERCE (Entreprises de la transition énergétique et numérique). La transition énergétique et la transformation digitale engagés par la société engage vont modifier en profondeur nos écosystèmes énergétiques. On en parle !

L’autoconsommation est particulièrement avantageuse pour les secteurs tertiaire et industriel, compte tenu de leur profil de consommation, essentiellement diurne, et du montant de leur facture électrique. Il s’agit d’un levier efficace pour réduire la consommation énergétique et répondre aux exigences du nouveau décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.

L’autoconsommation, le premier pas vers les systèmes énergétiques décentralisés de demain

Associée au numérique, l’électricité permet déjà de répondre à l’évolution des besoins en proposant des solutions « connectées » et intelligentes offrant de nouveaux services en termes d’usages, dans les territoires ruraux aussi bien qu’urbains. En conformité avec les engagements pris en faveur du climat au niveau européen et national, les secteurs du transport et du bâtiment vont se désengager des énergies fossiles au profit de solutions électriques. De nouvelles consommations électriques vont émerger dans les bâtiments : recharge de véhicule électrique, data centers, pompes à chaleur notamment. Sachant qu’un véhicule individuel reste 90 % de son temps immobilisé, à proximité d’un bâtiment, l’autoconsommation pourrait représenter le futur carburant des flottes automobiles.

De la conception à l’exploitation : les métiers des entreprises du SERCE

La mise en œuvre de projets d’autoconsommation implique des compétences en ingénierie, en études, la réalisation des travaux, la maintenance et l’exploitation de ces solutions. Les entreprises de la transition énergétique et numérique regroupées au sein du SERCE ont une réelle valeur ajoutée dans ces nouveaux modes de consommation de l’électricité. Elles mènent depuis plusieurs années une réflexion sur des modèles énergétiques décentralisés et bénéficient déjà de retours d’expériences concrets. Intégrateurs de solutions, elles accompagnent les maîtres d’ouvrage sur toute la durée du projet en proposant des montages financiers innovants (leasing, Contrat de Performance Énergétique, Certificat d’Economie d’Energie, tiers financement…).