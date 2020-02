ACTHUEL/ARTIFEX : un inventaire de rÃ©alisations agrivoltaÃ¯ques en ligne en libre accÃ¨s

Encore peu développé, l’agrivoltaïsme, pratique qui concilie activité agricole et production d’énergie, cherche sa voie. Tandis que le photovoltaïque sur les terres non agricoles et les friches connaît un développement conséquent, l’activité agrivoltaïque relève le double défi de préserver la destination agricole tout y apportant un élément de réponse au réchauffement climatique et ses conséquences (augmentation des aléas, adaptation des pratiques,…) et une production d’énergie solaire supplémentaire.

Afin de contribuer à l’essor de cette pratique combinant production d’électricité et pratiques agricoles, ACTHUEL et ARTIFEX viennent de réaliser un recensement le plus fourni possible des projets existants dans le monde. Les deux entreprises partenaires créent ainsi une base de données unique et inédite sur laquelle les acteurs agricoles et du développement durable pourront s’appuyer pour développer les projets agrivoltaïques dans les meilleures conditions possibles. Le recensement précis de l’ensemble des projets sera actualisé régulièrement. Une synthèse des différents types de projets existants mettant en avant les points de vigilance est d’ores et déjà consultable en ligne, avec des datas en libre accès. Ce recensement répond aux enjeux des acteurs à la fois agricoles et photovoltaïques, pour qui il est maintenant indispensable de collaborer à des projets équilibrés et durables.

ACTHUEL-ARTIFEX au service des filières agricoles et énergie renouvelable

Grâce à leurs compétences complémentaires, ACTHUEL et ARTIFEX offrent à leurs clients un service d’analyses complet et une vision à 360°. L’expérience accumulée dans les deux entités est garante d’une expertise pointue et professionnelle en accompagnement de projets tant en agriculture qu’en communication, environnement et énergies renouvelables. L’agrivoltaïsme consiste à associer la production d’électricité par une installation de panneaux photovoltaïques à des pratiques agricoles sur un même site (élevage, vigne, production maraîchère, grandes cultures et autres activités agricoles…). Les deux activités (agricoles et énergétiques) se partagent l’espace disponible et l’ensoleillement. Les rendements respectifs des deux activités sont fortement influencés par les caractéristiques de l’installation photovoltaïque : densité, type de panneaux, inclinaison, mobilité, … Le poids respectif de ces différents paramètres sur l’activité agricole va varier en fonction de la nature de l’activité agricole et de l’environnement (géologique, climatique, …). L’agrivoltaïsme entend faire perdurer, de manière pérenne, les deux activités grâce à l’intérêt réciproque qu’elles peuvent tirer de la situation : un projet agrivoltaïque est alors dit durable lorsque la somme de ces deux activités est supérieure à l’une ou l’autre prise individuellement.

Contribuer à l’essor des projets agrivoltaïques gagnant-gagnant

ACTHUEL et ARTIFEX partagent le même enthousiasme face aux projets agrivoltaïques : cette pratique combine les atouts d’une agriculture moderne, respectueuse des surfaces agricoles tournée vers les enjeux du changement climatique à ceux de la production d’énergies renouvelables. Grâce à cette étude, disposer d’un recensement des projets existants, ainsi que des retours d’expérience devient un levier fort de développement pour les deux filières. L’objectif affiché de cette étude est clair : contribuer à l’essor des projets agrivoltaïques gagnant-gagnant, pour l’agriculteur comme pour le territoire. En amont des projets, la meilleure connaissance du sujet permettra aux opérateurs d’adapter les projets à la fois aux contraintes techniques liées à la production agricole et à la production photovoltaïque et de faciliter l’accord des parties prenantes d’un territoire autour d’un projet agricole et d’énergie durable. En aval des projets, un suivi pourra être proposé afin de garantir leur durabilité.

