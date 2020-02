Reportage/La Citoyenne Solaire : lâ€™Ã©nergie solaire pour dynamiser le territoire

En 2004, un collectif d’une cinquantaine d’agriculteurs de la Haute-Vienne décide d’investir dans une éolienne. Elle sera mise en service en 2014 à Rilhac Lastours. Dans la continuité de ce projet, un élan citoyen s’est mis en branle pour développer des projets, solaires cette fois. Ainsi est née la Citoyenne Solaire. Récit d’une histoire d’hommes et de femmes en Limousin…

« J’ai découvert les projets citoyens d’énergie en effectuant un stage dans l’éolien auprès d’agriculteurs de Haute-Vienne. Ils se sont réunis à une cinquantaine afin d’ériger dans leur campagne une éolienne de 2 MW pour un investissement de 2,8 millions d’euros. Une aventure de dix ans passionnée et passionnante !» reconnaît Valérian Cantegril devenu, entretemps, ingénieur spécialisé dans les énergies renouvelables et l’un des fondateurs de la Citoyenne Solaire.

Des retombées pour le territoire

En effet, après que l’éolienne a été mise en service en 2014 suite à dix ans de d’études et de développement, Valérian Cantegril, entouré de quelques citoyens, a pris la décision de poursuivre le développement des énergies renouvelables du côté de Rilahc Lastours, dans le solaire cette fois. Autour d’un objectif : le déploiement des énergies renouvelables alternatives au fossile et au nucléaire réalisé par et pour le territoire avec à la clé des retombées économiques via les loyers, et sociales via l’emploi généré. En décembre 2016, ces acteurs du territoire créent une SAS à capital variable de 120 000 euros, La Citoyenne Solaire, qui compte aujourd’hui 93 actionnaires, 89 citoyens, trois collectivités, les mairies de Rilhac Lastours, Milhac de Menton et Champagnac la Rivière et une entreprise à savoir le bureau d’études Encis Environnement. De cet élan collectif sont nées 17 installations photovoltaïques implantées sur des toitures de bâtiments agricoles, de bâtiments publics – salles des fêtes, ateliers municipaux, maison des cantonniers – ou encore de bâtiments d’accueil ou de sanitaires de camping. Au total, la Citoyenne Solaire a développé 15 installations de 9 kWc et 2 de 36 kWc.

Tecsol : un suivi efficace à moindre coût

Pour le suivi de ces installations, dont certaines sont assez isolées, la Citoyenne Solaire a fait appel au bureau d’études Tecsol et sa solution Tecsol One. « Nous avions besoin d’un système simple et à moindre coût. Vous savez, nous fonctionnons suivant le principe du bénévolat avec une dizaine de membres actifs. Faire le suivi des installations peut s’avérer chronophage. La solution Tecsol One dispose d’une interface qui nous permet de suivre toutes les centrales en même temps. C’est très pratique. Elle est aussi capable de générer des alarmes au moindre dysfonctionnement. Cela nous tranquillise » reconnaît Valérian Cantégril qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La Citoyenne Solaire porte en effet de nouvelles ambitions en matière de solaire. La société est en quête de toitures, de 9 jusqu’à 100 kWc, pour poursuivre sa mission de valorisation et de dynamisation du territoire. De nouvelles communes ne devraient ainsi pas tarder à entrer au capital de la SAS. « Nous nous adaptons. Nous sommes aussi en capacité de refaire des toitures qui partent en lambeaux et de permettre à l’agriculteur ou au maraîcher bio de poursuivre son activité avec à la clé une baisse des coûts d’exploitation. Nous pouvons par exemple lui donner l’intégralité des loyers sur 20 ans dès la première année afin qu’il dispose d’un capital conséquent pour prendre des parts de la Citoyenne Solaire. Il pourra en étant actionnaire percevoir des dividendes sur la base d’un taux entre 4 et 5% » analyse Valérian Cantégril. Autant de sites à venir qui devraient être pourvus de la technologie Tecsol One peu onéreuse et efficiente à la fois…