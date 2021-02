REC Group nomme Jan Enno Bicker comme nouveau PDG

REC Group a confirmé le 16 février dernier que Steve O’Neil quittera ses fonctions de PDG de REC Group le 1er mars prochain. Après six années passionnantes au cours desquelles Steve O’Neil a poussé la marque dans la nouvelle ère énergétique mondiale, le désormais ex PDG a décidé de retourner dans sa ville natale du Montana où vit sa famille. Jan Enno Bicker, CFO de REC Group depuis 2016, prendra la relève en tant que nouveau PDG et continuera à mener REC sur le chemin du succès. Steve O’Neil restera au conseil d’administration de REC Solar Pte. Ltd. et ses filiales, assurant la continuité.

Le conseil d’administration de REC est convaincu que Jan Enno Bicker continuera d’apporter une valeur significative à REC. Dérivé de son expérience actuelle en tant que directeur financier et de sa collaboration très étroite avec Steve O’Neil et l’ensemble de l’équipe de direction, Jan Enno Bicker dispose d’une large perspective et l’expertise nécessaire pour réaliser l’ambition de REC de grandir et de réussir. Avant de rejoindre REC, il a passé de nombreuses années en tant que directeur financier de l’unité commerciale de TE Connectivity avant son dernier poste de vice-président et directeur général. Il possède une vaste expérience internationale, ayant travaillé et vécu en Asie, aux États-Unis et en Europe. Jan Enno Bicker a réussi à gérer et à motiver des équipes aux cultures très diverses dans des secteurs très compétitifs et en évolution rapide, tout en obtenant de solides résultats.

«Alors que Steve O’Neil quitte son poste de PDG de REC, je suis reconnaissant que REC et l’ensemble de l’industrie ne le perdent pas en tant que puissant moteur d’innovation technologique et guerrier passionné du climat», reconnaît Jan Enno Bicker. «J’attends avec impatience mon nouveau rôle de PDG de REC pour conduire les étapes suivantes de développement, avec le soutien de Steve O’Neil en tant que membre du conseil et de la solide équipe de direction de REC ». .

Revenant sur ses six années en tant que PDG de REC Group, Steve commente: «REC est un défenseur crédible de la transition énergétique mondiale et de l’économie verte. Je me sens profondément honoré d’avoir été à la tête d’une équipe aussi passionnée, pour laquelle «Solar’s ​​Most Trust» n’est pas seulement un slogan mais est vraiment la promesse que tous les employés de REC tiennent chaque jour. Je suis fier de ce que nous avons accompli et je reste profondément attaché à REC et je continuerai d’être un ambassadeur de la marque REC dans le monde entier. »