Eklor prÃ©sente Eksun Park, le carport photovoltaÃ¯que tout Ã©quipÃ© pour lâ€™autoconsommation et la mobilitÃ© Ã©lectrique

Répondre aux nouveaux enjeux de mobilité électrique et d’autoconsommation avec une solution fonctionnelle et simple à mettre en œuvre pour les professionnels sans compromis sur la qualité pour l’utilisateur, telle est la vocation de l’Eksun Park, le nouveau carport photovoltaïque de la société Eklor. Présentation de cet équipement d’avenir !

Sur un marché de l’automobile affaibli par la pandémie de COVID-19, un segment a tiré son épingle du jeu au cours des derniers mois. Et sans surprise, il s’agit des véhicules hybrides rechargeables et électriques qui ont conquis près de 9% des PDM en septembre 2020 en Europe, soit une progression de +206% par rapport à septembre 2019. Ils représentent 79% des nouvelles immatriculations en France sur cette période. Afin de répondre à la problématique de la recharge de ces nouveaux véhicules, le bureau d’étude de la société Eklor a mis au point une solution alliant production d’électricité, protection et recharge.

Répondre aux besoins de mobilité électrique et d’autoconsommation avec une solution clé en main

Les nouvelles formes de mobilité visent à répondre à un enjeu de transition énergétique majeur. De nombreux conducteurs souhaitent associer leur véhicule hybride rechargeable ou électrique à une électricité verte pour la recharge. Le carport Eksun Park est un compromis idéal avec un abri pour véhicules équipé de panneaux photovoltaïques pour l’autoconsommation et la recharge de VE avec une borne intégrée à l’onduleur en option. Il est proposé avec deux places dans sa version de base et une puissance de 4,5kWc ou 5,1kWc afin de répondre aux besoins résidentiels et du petit tertiaire. Eksun Park sera également disponible en version 4 et 10 places.

Un condensé du savoir-faire Eklor associé à un matériel haute qualité

Cette nouveauté a été développée pour proposer aux installateurs une solution clé en main, tout équipée et simple à installer. L’inclinaison des panneaux à 15° permet d’obtenir des performances optimales dans toutes les zones géographiques. Eklor a sélectionné les modules à haut rendement de Trina et DualSun offrant d’excellentes garanties produit. La structure en aluminium SolarSit reçoit un bac acier pour une étanchéité maximale. L’emprise au sol de 25m² sur la version de base permet d’accueillir deux véhicules. Elle est disponible avec les onduleurs Fronius Primo monophasés et Symo triphasés et avec l’onduleur EV Charging de SolarEdge (mono). La solution EV Charging permet d’associer une borne de recharge directement intégrée à l’onduleur.

L’onduleur EV Charging de SolarEdge, une solution évolutive et intelligente pour la recharge des VE

L’onduleur EV Charging de SolarEdge est un concentré d’innovation qui associe la technologie HD-Wave propre aux onduleurs monophasés de SolarEdge et une borne de recharge haute performance permettant une charge jusqu’à 2,5 fois plus rapide qu’avec un chargeur classique, en utilisant l’énergie photovoltaïque et l’électricité du réseau de manière simultanée. La solution EV Charging maximise l’autoconsommation avec des rendements record. Elle offre une grande flexibilité d’utilisation puisqu’il est possible d’installer la borne de recharge ultérieurement. L’onduleur EV Charging a été adopté par nos installateurs pour leurs clients particuliers.