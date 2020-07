Acquisition par CVE dâ€™un projet de centrale PV de 5 MWc sur une ancienne installation de stockage de dÃ©chets en Mayenne

Vous avez dit croissance externe ? Cette opération d’achat de projet de centrale PV de CVE démontre le savoir-faire de l’équipe dédiée en fusions-acquisitions du groupe. Avec l’objectif d’acquérir 400 MW d’ici 5 ans dont 76 MW cette année, le producteur indépendant multi-énergies a déjà sécurisé son objectif 2020 en se positionnant sur des transactions majeures pouvant nécessiter la mise en place de structurations complexes. Avec cette acquisition, CVE réhabilite un 4ème site anthropisé.

CVE vient d’acquérir un projet de centrale photovoltaïque au sol à Saint Fraimbault des Prières, en Mayenne, d’une puissance de 5 MWc. Cette transaction a été réalisée sans intermédiaire, auprès de Locogen, un bureau d’études et développeur indépendant actif sur le solaire et l’éolien, basé à

Rennes, Dijon et Edimbourg. Une fois en exploitation, dans le courant du second semestre 2021, le site produira 5 500 MWh d’électricité verte par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 1 150 foyers.

Huit transactions pour doper la croissance externe

« L’acquisition du projet de centrale photovoltaïque de Saint Fraimbault des Prières démontre la capacité de CVE à mener des transactions de toutes tailles dans des délais courts, grâce notamment à ses compétences en ingénierie financière et son équipe dédiée en fusions-acquisitions. Notre stratégie

de développement dans un environnement de plus en plus compétitif et exigeant se poursuit. Le groupe a aujourd’hui sécurisé son objectif 2020 de croissance externe de 76 MWc avec la conclusion de 8 transactions », explique Fréderic Fortin, directeur Fusions-Acquisitions du groupe CVE. Pour Cédric Gerbier, Président de Locogen et Directeur Projet, « cette transaction démontre notre capacité à développer des projets techniquement et administrativement complexes, et économiquement viables. Nous avons été particulièrement soutenus par la commune et le propriétaire du terrain, dont l’enthousiasme a été moteur. Aujourd’hui, le projet est entre de bonnes mains. Nous assisterons CVE tout au long des prochaines étapes, pour que le projet sorte de terre le plus vite possible ».

Une centrale comme posée sur le site

Ce projet prévoit la construction d’une centrale au sol sur un ancien centre d’enfouissement technique. Il s’agit ainsi de donner une seconde vie industrielle à une ancienne installation de stockage de déchets, qui sera réhabilitée au service d’un territoire à énergie positive. Pour Jérôme Wampack, directeur du développement solaire de CVE, qui va exploiter dans la durée le site, “La construction de ce type de centrale est très particulière. Le sol n’est pas percé, la centrale est comme « posée » sur le site. Et ce pour ne pas toucher à la bâche d’étanchéité recouvrant les déchets. La reconversion d’un terrain industriel à des fins de production d’énergie verte contribue à développer le modèle de production décentralisée d’énergie à proximité des sites de consommation dans lequel nous croyons”. CVE exploite déjà trois centrales photovoltaïques sur des sites anthropisés, cibles préférentielles des Appels d’Offres nationaux de la CRE, et a pour projet d’en lancer dix autres en construction sur 2021.