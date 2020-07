Solar Power Europe/ Perspectives du marchÃ© mondial 2020-2024 : lâ€™aprÃ¨s COVID-19 synonyme de climax pour lâ€™Ã©nergie solaire

Le retour du marché solaire mondial à des taux de croissance à deux chiffres avec un nouveau record annuel à la clé d’installation en 2019 ont marqué une trajectoire positive pour le secteur. Mais en 2020, la donne a changé. A l’instar de notre secteur, la pandémie de COVID-19 n’a pas épargné le secteur de l’énergie solaire. Le point de vue de Solar Power Europe !

En 2020, les nouveaux raccordements au réseau solaire devraient baisser pour la première fois depuis de nombreuses années. Il est maintenant de la plus haute importance que les gouvernements ne négligent pas les énergies renouvelables et l’énergie solaire lorsqu’ils élaborent des plans de relance économique. Si le monde veut vraiment atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris, les déploiements solaires doivent non seulement reprendre leur trajectoire de croissance des dernières années, mais le taux d’installation du solaire, la technologie de production d’électricité la moins chère et la plus polyvalente au monde, doit augmenter beaucoup plus rapidement, à court et moyen terme.

Impact de COVID-19 sur le secteur solaire mondial

Notre nouveau Global Market Outlook 2020-2024 présente les premiers résultats d’une enquête mondiale réalisée en avril par le Global Solar Council sur les impacts du COVID-19 sur le secteur solaire. Plus de 71% des entreprises solaires interrogées ont signalé une baisse des commandes, 6 sur 10 ont déclaré que les commandes avaient baissé jusqu’à 50%, et 3 sur 10 ont enregistré une baisse de 50 à 90%. L’effet de la pandémie sur les taux d’installation varie selon les pays et les segments, en grande partie en fonction de la façon dont les pays ont souffert de la COVID-19 et de la réponse des gouvernements. Solar Power Europe estime dans son scénario moyen que les nouvelles capacités mondiales installées diminueront de 4% pour atteindre 112 GW en 2020. Par rapport à aux prévisions des Perspectives du marché mondial de l’année dernière qui projetaient jusqu’à 144 GW de nouveaux panneaux solaires, cela représente une perte de 32 GW.

Diversification de la demande solaire dans le monde

En comparaison, 2019 a été une année faste pour le solaire. La demande a augmenté de 13% pour atteindre 116,9 GW, et elle aurait encore augmenté si le plus grand marché du monde, la Chine, n’avait pas poursuivi ses efforts de restructuration, entraînant une baisse encore plus forte de la demande que l’année précédente. Le marché photovoltaïque indien, troisième marché du monde, a également baissé pour plusieurs raisons. Un point clé à retenir du rapport: la demande solaire mondiale poursuit son processus de diversification. Comme le nombre de pays qui adoptent fortement l’énergie solaire est en augmentation, cela a pour effet de réduire le risque que les contractions du marché dans les principaux pays solaires dépriment l’ensemble du secteur.

Les régions à croissance notable en 2019 étaient l’Europe, qui a ajouté 22,9 GW – plus du double de la capacité de l’année précédente – et le Moyen-Orient et l’Afrique, où les appels d’offres ont principalement aidé plusieurs pays à se transformer en marchés solaires viables sur le réseau. Dans le cas de l’Afrique subsaharienne, ces appels d’offres ont été fréquemment et avec succès facilités par le développement d’institutions financières, c’est pourquoi le rapport inclus, avec le soutien de GET.invest, un chapitre qui fournit un historique détaillé du solaire connecté au réseau dans cette région. Pour mieux comprendre les marchés les plus prometteurs du monde, Solar Power Europe a à nouveau invité les principales associations solaires nationales des marchés solaires à l’échelle GW – 16 en 2019, contre 11 en 2018 – à contribuer à une analyse du solaire dans leur pays.

L’énergie solaire entre dans une nouvelle frontière: la gamme de production d’électricité à 1 cent US / kWh

Autre grande leçon apprise : la compétitivité-coût de l’énergie solaire continue de s’améliorer rapidement. Alors que le solaire surpasse la plupart des autres technologies de production d’électricité depuis des années, selon la région, il entre maintenant dans une nouvelle frontière. De nombreux tarifs solaires attribués dans les appels d’offres en 2019 étaient de l’ordre de 2 cents US / kWh, mais il y avait également des enchères avec des gagnants autour des 1 cent US / kWh sur trois continents. Comme le montre l’aperçu de la technologie, il existe une grande variété d’innovations solaires pour améliorer encore les appareils de production d’énergie solaire – des cellules et modules solaires plus efficaces, des onduleurs plus intelligents aux nouvelles applications qui offrent de multiples avantages, tels que le solaire flottant et l’agro-PV. L’industrie a travaillé dur pour faire du solaire photovoltaïque la technologie de production d’électricité la moins chère. Cela a permis à l’énergie solaire d’augmenter sa part annuelle parmi toutes les autres technologies de production d’électricité à 48%. En d’autres termes, près de la moitié de la capacité nette totale des centrales électriques installées en 2019 était basée sur la technologie solaire photovoltaïque. Cependant, la production d’électricité combinée de l’énergie solaire n’a atteint que 2,6% en 2019. Bien que cela souligne l’immense potentiel de croissance qui est de plus en plus à portée de main, COVID-19 a mis des obstacles inattendus sur le chemin.

Forte reprise attendue avec un cadre politique approprié

Bien que Solar Power Europe présente dans son scénario moyen un taux de croissance notable de 34% à 150 GW en 2021, qui prévoit des niveaux importants de soutien public à la reprise, cette capacité serait toujours inférieure de 6% aux prévisions de 2021 de l’an dernier. Il faudra attendre 2022 pour se remettre sur les rails, pour atteindre 169 GW. Ce n’est qu’en 2024 que les effets de la COVID-19 devraient être entièrement effacés. Il est donc encore plus important que les décideurs fournissent les cadres appropriés pour que toute la société puisse bénéficier d’une énergie solaire bon marché, flexible et propre.

Alors que le virus a malmené le développement de l’énergie solaire, les programmes de résilience sont l’occasion de permettre à cette technologie durable de revenir encore plus fort. Il est essentiel d’accélérer le déploiement des sources de production d’énergie propre les moins coûteuses, solaire et éolienne, et de renforcer les infrastructures pertinentes, telles que les réseaux électriques. Mais les bases doivent être jetées dès maintenant, permettant la production à grande échelle d’hydrogène renouvelable, afin de transformer les années 2020 en une décennie solaire, libérant pleinement la puissance du soleil.

