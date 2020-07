Financement participatif du solaire : collecte record de 6 millions dâ€™euros en moins de deux semaines sur Lendopolis

Lendopolis, la plateforme de financement participatif rémunéré entre entreprises et particuliers du Groupe KissKissBankBank & Co, a réalisé une collecte de 6 millions d’euros en deux semaines pour le financement de l’acquisition par le groupe Amarenco d’un parc de centrales solaires dans le Sud-Est de la France. Une première en France dans le secteur des énergies renouvelables. La communauté de Lendopolis a pu investir, dès 20 €, pour bénéficier d’un taux d’intérêt de 5,5 % brut annuel, sur une durée de 3 ans.

Il s’agit d’une belle réussite, tant concernant le montant collecté – 6 millions d’euros – que la rapidité avec laquelle Lendopolis a mobilisé sa communauté et réuni les fonds – moins de 15 jours, pour une durée initialement prévue de 34 jours. La collecte avait pour ambition de contribuer au financement d’un parc de centrales solaires dans le Sud-Est de la France auprès d’investisseurs désireux de devenir acteurs de la transition énergétique. Grâce à un montant minimum de 20 euros, tous les investisseurs – quel que soit leur niveau de revenu – ont pu participer au financement de ce projet tout en faisant fructifier leur épargne. Le taux d’intérêt de l’opération, réalisée sous forme d’obligations, est de 5,5% par an, pour une durée de 3 ans. Les intérêts sont versés semestriellement avec un remboursement du capital in fine.

Un financement pour l’acquisition de 187 centrales solaires par Amarenco

Producteur indépendant d’énergie renouvelable de référence en France et en Europe, Amarenco a déjà plusieurs centaines de projets à son actif. L’entreprise collabore depuis plus de 10 ans avec les agriculteurs, collectivités locales, industriels et entreprises commerciales pour développer, construire et exploiter des projets solaires de grande et moyenne envergure. Dans le cadre de cette collecte, l’émission d’obligations de 6 millions d’euros va permettre à

Amarenco de financer une partie de l’acquisition de 187 centrales solaires dans le Sud-Est de la France : 125 centrales solaires en exploitation dont la puissance cumulée est de 5,9 MWc et 62 centrales solaires en développement - à des stades de maturité différents - dont la puissance cumulée est de 35 MWc. Toutes bénéficient – ou bénéficieront, dès leur mise en service – de contrats de rachat de l’électricité avec EDF pour une durée de 20 ans.